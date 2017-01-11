客運上摸女大生腰腿 色男辯：「以為她對我有意思」

2017-01-11 16:49

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名20多歲的魏姓男大生搭乘統聯客運北上，涉嫌偷摸鄰座20歲的女大生腰部及左腿，女大生不滿被騷擾，投訴司機「車上有變態」，並報警處理，魏男坦承有觸摸，但辯稱，「一開始觸碰時對方沒激烈反應，以為她對我有意思，2人可以做朋友」，新北地檢署今依違反性騷擾防治法將魏男起訴。

女大生指控，去年12月9日晚間，她搭乘統聯客運北上，行經國道1號林口路段時，突然感覺坐在她左側的魏男，用右手在磨蹭她腿部，起初她不以為意，以為對方不小心碰到，但魏男20分鐘內伸手碰了她腰部與左腿5次，行為應是刻意非不小心，氣得向同車友人抱怨，2人偕同跟司機告狀：「車上有變態」，將這匹惡狼揪出。