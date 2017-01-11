謝依涵道歉信曝光 呂炳宏：已經不恨她

2017-01-11 16:42

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市媽媽嘴咖啡前店長謝依涵犯下陳金福夫婦雙屍命案，遭逮時一度指控老闆呂炳宏是共犯，經過檢警調查，呂炳宏洗刷冤屈，今高等法院更二審改判謝依涵無期徒刑；呂炳宏表示，他其實是最無辜的第三者，但經過釐清後還他清白，已經不恨謝依涵了。

呂炳宏說，當時他們有對謝依涵提告，但最後結果是謝依涵敗訴，這才釐清是檢察官不當取證詞導致，終於證明自己的清白，

呂炳宏也拿出謝依涵在審理過程中寫給他的致歉信，他也願意相信謝依涵是真心悔改的，但若謝依涵確實判無期徒刑，日後出獄應該不會再與她共事，「相信她有更好的發展」。

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