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逆轉逃過死刑 謝依涵無特殊狀況

2017-01-11  16:37

〔記者王定傳／新北報導〕編號「0212」的謝依涵羈押在台北女子看守所誠舍舍房，共有3名室友，她今天上午並未出庭聽判，所方人員也沒告知宣判結果，謝依涵可能不知結果，不過，她並非禁見被告，有掌上型收音機，還是可以從廣播中得知結果，所方表示，謝依涵並無特殊狀況，看起來「靜靜的！」

據了解，謝依涵近期表現仍平穩，從進所至今從未有違規紀律，配合所方作息，由於即將過年，也會協助處理一些手工美勞作業。

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  • 犯下八里雙屍命案的凶嫌謝依涵。（資料照，記者楊國文攝）

    犯下八里雙屍命案的凶嫌謝依涵。（資料照，記者楊國文攝）

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