謝依涵免死 邱太三：不該僅以法庭表現就認可教化

2017-01-11 16:22

〔記者項程鎮／台北報導〕八里雙屍命案被告謝依涵今被高院以有教化可能判免死，引發爭議；法務部長邱太三下午與媒體茶敘時表示，被告是否有教化可能，如果僅以被告在法庭上的表現來判斷，就過於簡化，應由法務部和司法院共同推動精進措施。

邱太三指出，法務部沒說不執行死刑，而是要慎重執行，應該窮盡一切機制審酌有無可能是冤獄，另外還應考慮社會上對死刑的溝通和理解為何。

政務次長陳明堂認為，聯合國的公政公約和經社文公約等兩公約沒說不能判死刑，也不是每件案子都能引用兩公約，法院不能說想引用兩公約，就說被告有教化可能，不想引用就放在一邊，這樣就變成實質廢死；法務部法制司長呂文忠認為，根據聯合國公政公約，犯下謀殺罪等最嚴重犯罪才能判死。