苗警添82生力軍 各分局一對一師徒制傳承經驗
2017-01-11 15:55
苗栗縣警察局今天有82名生力軍報到，為苗縣近10年來最多，警民比提升至1：480。（圖由縣府提供）
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局今天有82名生力軍報到，為苗縣近10年來報道人數最多的一次，警民比提升至1：480，雖較全國警民比1：455稍低，但已是苗栗縣近年來最大增額幅度；縣長徐耀昌今天出席新進人員講習，期望生力軍的加入，能有效提升苗栗縣警局整體實力，提供鄉親更優質的生活環境。
苗栗縣全縣員警共有1164人，今年共有82名新進人員報到，其中男性58人、女性24人。
警察局長金浩明表示，警政署今年度增派人力，要求地方加強「培訓科技犯罪偵防工作人員」及「交通事故處理專業化」兩大部分，所以在這批人力增派中，科偵人員將增加為6人，他歡迎對於刑事工作有興趣或專長的新進同仁納入科技犯罪偵防工作人員。
金浩明說，新進同仁於實務訓練期間，規劃有M-Police、E化報案系統、交通事故處理及刑事案件處理等實務操作，並由各警分局遴選績優員警擔任指導員，採一對一師徒方式，傳承豐富工作經驗，加速新進人員了解轄區狀況，期望新進同仁的活力與熱忱，能帶給地方更好的治安環境及更高的服務品質。
徐耀昌表示，警察是人民的保母，也是穩定社會安定力量，期許新進員警落實警察基本訓練、保持最佳體能狀態，並發揮年輕人的活力熱忱，在前輩的帶領下，用心學習累積經驗，以正向積極態度迎接挑戰；他也不忘關心新進警員執勤時除順利達成任務，也要多多注意自身安全。
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