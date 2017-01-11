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警察揪團做公益 210邊緣戶寒冬感暖意

2017-01-11  15:31

〔記者詹士弘／雲林報導〕春節將屆，雲林縣警察局揪團做公益，向企業募集白米、棉被及民生必需品，由各警分局分送地方邊緣戶，讓弱勢者寒冬生活物資不虞匱乏，好好過年，預計有210戶人家受惠。

警察局長黃明昭表示，身在公門好修行，感謝企業及善心人士捐贈物資，協助弱勢家庭，也期待藉由捐贈愛心物資，可以喚起更多社會大眾對縣內貧困家庭及弱勢族群的關懷與幫助。

企業與善心人士及捐贈物資包括：

（一） 新梅莊餐廳董事長黃嘉萍：白米210包（每包5台斤裝）。

（二） 瑞春醬油董事長鍾朱洪：醬油210組（每組2瓶）。

（三） 雲林縣斗六市大北勢天聖宮慈善會：白米210包（每包3公斤裝）、調和油210瓶、手工拉麵210袋、鍋燒麵210包、雞絲麵210包、麵線210包、醬油210瓶、黑麻油210瓶、黑糖木耳露210組（每組4罐）、五穀粉210包、嫩筍210包、玉米粒210罐、豆豉210罐。

（四） 三佐企業董事長李永茂：食用油210瓶。

（五） 前國大代表龔興生：棉被210床。

（六） 新豐國際開發有限公司董事長吳兆斌：衛生紙210袋（每袋10包裝）。

（七） 臺塑關係企業：關廟麵210袋（1袋2包）、米粉210袋（1袋5小包）。

（八） 斗六市佳興補習班班主任李俊達：白米210包（5台斤裝）。

（九） 味王股份有限公司：碗麵210箱。

（十） 張小姐（個人名義）：白米210包（每包6.9公斤裝）。

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  • 警察局長黃明昭（右）頒發感謝狀給捐贈物資的企業代表。（記者詹士弘攝）

    警察局長黃明昭（右）頒發感謝狀給捐贈物資的企業代表。（記者詹士弘攝）

  • 各項民生物資由各警分局帶回，發放給各轄區的邊緣戶。（記者詹士弘攝）

    各項民生物資由各警分局帶回，發放給各轄區的邊緣戶。（記者詹士弘攝）

  • 各項民生物資由各警分局帶回，發放給各轄區的邊緣戶。（記者詹士弘攝）

    各項民生物資由各警分局帶回，發放給各轄區的邊緣戶。（記者詹士弘攝）

  • 各項民生物資，包括白米及210條棉被。（記者詹士弘攝）

    各項民生物資，包括白米及210條棉被。（記者詹士弘攝）

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