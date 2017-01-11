蓮花Exige單挑保時捷911 結局很「落漆」...

2017-01-11 17:29

〔記者吳政峰／新北報導〕新北石門8日凌晨有場神祕百萬名車聚會，未料部分車主脫序，佔據滿滿的台二線，進行兩兩「彈直線（直線加速）」競賽，其中一場「蓮花大戰保時捷」戲碼最引人注目，惟蓮花只開了50公尺就拋錨，結局超「落漆」。

新北市金山警分局主動調閱監視器，找到競駛的車主，依違反《道路交通管理處罰條例》43條，開罰3-9萬元，並吊銷駕照，車主得知罰責這麼重，當場嚇得目瞪口呆。

據悉，參與該場聚會的人非常低調，全都透過Line群組聯繫，類似老鼠會模式，一個牽一個，並非所有車主都熟識，多數為男性，會帶女伴參加，「比車也比妹」。

現場氣氛在名車辣妹加持下高漲，不少人鼓譟要尬車，21歲章男為了耍帥，開著售價近150萬元、2015年出廠的福斯Golf GTI，單挑一輛奧迪A3彈直線。

兩輛車霸佔台二線30.2公里處，把斑馬線當成起始線，圍觀人則站在馬路上與護欄旁拍照，當成私人賽車場。

章男向警方表示，兩車共競速4次，只在王功橋上比賽，純娛樂性質，未賭博，而章男也未說明最後誰是贏家。

另一場「保蓮大戰」，主角則是開著售價約400萬元、2010年蓮花EXIGE S的39歲吳男，挑戰駕駛市價近千萬元、2016年保時捷911 GT3 RS的34歲吳男，在觀眾引頸期盼中，蓮花吳男大腳踩下油門，未料才衝出50公尺，車子即抖動拋錨，眾人一陣錯愕。

蓮花吳男到案供稱，原在金山吃薑母鴨，經友人Line召前往車聚，到了現場看到保時捷，覺得很帥，才會尾隨其後觀賞雄姿；保時捷吳男則辯稱「路過」。兩人均說時速只有60幾公里，否認競駛。

車主們雖囂張霸佔馬路，但期間5度見警車巡邏，全部龜縮回路肩。

警方掌握情資，隔日通知車主到案說明，因監視器清楚錄到競速畫面，員警除當場訓斥，並依法開罰，車主們得知駕照飛了，當場嚇傻。

目前奧迪A3車主仍未到案，警方呼籲他盡速到石門派出所做筆錄，以免遭傳喚。

警方指出，該處鮮少發生這類的失控車聚，已安排假日深夜巡邏勤務，遏止歪風。