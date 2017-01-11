小舉動大溫暖 阿伯騎車被風吹倒獲警救援

阿伯被強風颳倒在地。（擷取自影片）

2017-01-11 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕一位阿伯騎車行經台灣大道東大路口時，突遭強風颳倒在地，一旁原本正在開單的警員陳照園，趕忙搶上扶起阿伯到路旁休息，還陪同他一同到榮民總醫院就醫，讓民眾直呼揪感心ㄟ！

台中市警局臉書「TCPB 局長室」，今天下午將陳照園當時執勤的秘錄器上傳到臉書，短短1小時，隨即吸引1.3萬人觀看，民眾看完不禁留言大讚陳照園「小小的舉動送上大大的溫暖」、「 看了好感動」，更有民眾不禁開玩笑說「被開單那位比較好心吧，沒有趁機逃跑還過去幫忙」

台中第六警分局協和所警員陳照園，日前在臺灣大道與東大路口執行交整勤務，由於當日早晨的陣陣強風，讓路上行人及騎士行經時都搖搖晃晃，險象環生，他當時才剛將證件還給一名違規民眾，就發現一名年約80歲的阿伯，騎車過馬路時不耐強風，當場被颳倒在地，下半身還被機車車身壓住，陳員見狀連忙衝上去問老翁身體有無大礙，並將他扶起，原本站在一旁的違規民眾見狀連忙協助陳員將阿伯服道路邊稍作休息。

經過詢問後這才得知，阿伯當時要去醫院抽血檢查，陳照園初步檢視阿伯外觀並無外傷，但仍擔心阿伯會再度被強風吹倒，便陪同阿伯到榮總就醫。

員警攙扶阿伯到路旁休息。（擷取自影片）

員警攙扶阿伯到路旁休息。（擷取自影片）