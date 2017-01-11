單指驗出被害人DNA 醉漢指侵女子賴不掉
2017-01-11 15:22
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓男子喝醉酒闖入女子住處，強拉被害人企圖性侵，雙方拉扯時，黃男用手指頭侵入被害人身體內，鄰居聞聲報警逮捕，黃男辯稱喝太醉，不知發生何事，他只想找地方睡覺，台中高分院卻自黃男右手無名指的指甲，化驗出被害人的基因，但其餘4指卻沒有基因，顯示這不是拉扯造成，而是黃男用手指頭侵入，才會僅有一支手指留下基因，據此依妨害性自主罪重判徒刑8年6月。
判決書指出，黃男自稱是街友（遊民），去年1月5日凌晨3時許，見一棟公寓大門沒關，侵入後隨機按門鈴，剛好按到一名獨居女子的門鈴，被害人誤認是隔壁阿嬤而開門，黃男入門後，把自己脫得僅剩內褲，親吻並強脫被害人衣褲。
因雙方彼此不認識，被害人大叫「你認錯人」，黃男卻喝令「不要叫」，並動手撫摸被害人的下體，再用手指頭侵入，被害人嚇得大聲呼救，鄰居趕來查看，留置黃男並報警逮捕。
黃男辯稱喝醉了，不知道自己做什麼，只記得他當時想找地方睡，他不否認有性侵被害人的意圖，卻又辯稱他只有拉扯，沒有性侵得逞，也沒有用指頭性侵。
台中高分院函文內政部刑事警察局，該局答覆說，黃男右手無名指化驗出被害人的基因（DNA），但無法判別基因來自身體何處，至於右手其他4支指頭，與左手的手指頭，都沒有化驗出基因。
黃男的律師辯護說，黃男右手無名指指甲有被害人的基因，是雙方拉扯時留下，可證明黃男並未用手指性侵害得逞，台中高分院卻認為，如果是拉扯，為何只有一支手指頭留下被害人的基因？上述證據反而證明，黃男用右手無名指性侵害被害人得逞，據此依妨害性自主罪，重判徒刑8年6月，可再上訴。
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