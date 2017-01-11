「準備掃街土城...誰挺一起殺」 竹聯幫堂主發佈追殺令
2017-01-11 15:13
〔記者邱俊福／台北報導〕綽號「木瓜」的竹聯幫龍堂堂主陳木森，涉嫌糾眾動輒以幫派名義糾眾以債權讓渡變相勒索敲詐，有小弟鬥毆吃虧，還在臉書臉書發佈追殺令，甚至在法院門口毆打債權人，行徑乖張，刑事局偵四大隊第三隊、北市警大安分局在新北地檢署指揮下今天宣布將陳嫌與其幫眾共3人查緝到案，依組織犯罪、恐嚇、傷害等罪嫌送辦。
警方調查，47歲陳嫌為首的幫派集團，之前因涉嫌持槍暴力討債及夥同竹聯幫雷堂大哥涉入華隆公司苗栗頭份耐隆廠索討保護費等不法情事遭警方檢肅到案，卻持續以「竹聯幫龍堂」名義，涉及多起暴力討債及糾眾暴力恐嚇案件。
警方經長期蒐證發現，陳嫌為人高調囂張，遇事動輒以幫派名義糾眾鬥毆嗆聲，104年4月起至105年間，旗下幫眾於新北市「中華高級中學」校門口、海山捷運站等公共場所，參與幫派火併、鬥毆情事外，並於臉書發佈追殺令「對方找死就給他們棺材」、「準備掃街土城...你們2個防彈衣穿好，誰挺這2人一起殺」等等，甚至多次在新北地方法院外當眾毆打恐嚇債權人，以及公然向警方挑釁。
警方說，該集團除涉嫌多起暴力恐嚇案件外，並向高利貸業者敲詐勒索等不法情事，初估被害人數約50多人，金額上千萬。
專案小組在新北地檢署檢察官李宗翰指揮下執行查緝，將陳及幫眾35歲何岳修、33歲李東霖等3人到案，並起獲本票、支票、和解書與番刀等大批贓證物，帶返偵辦。
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