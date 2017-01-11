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非法進口壯陽藥 檢警查扣13萬顆

業者從美國進口不知名藥物，以「綠犀立」為名販售，標榜壯陽效果。（記者顏宏駿攝）

2017-01-11  14:57

〔記者顏宏駿／彰化報導〕品芸公司以「綠藻糖片」向美國不知名工廠商含有壯陽成份的「天然食品」，在台灣以「綠犀立」為名賣給下游，下游廠商聲稱具有壯陽效果，以「大阿哥」、「龍抬頭」、「黑桃2」、「威龍錠」為名販售，原本一顆150元進口的糖片，轉手賣給消費者高達600元，堪稱暴利。

花蓮縣有民眾服用後，頭暈目眩、心律不整，彰化地檢署接獲檢舉展開偵辦，昨天指揮彰化縣警局等單位搜索，查扣13萬餘顆藥膠囊，帶回品芸公司的掛名負責人及3名業務，經複訊後，今凌晨分別以3萬至20萬元交保。

被帶回的品芸公司黃姓負責人僅有26歲，她一問三不知，懷疑是公司掛名的人頭，整個藥品行銷的主導是張姓業務，檢方以違反藥事法及詐欺罪，諭令20萬元交保，另有陳姓和何姓業務分別以5萬元、3萬元交保。

一顆150元 轉手賣消費600元

檢方表示，品芸公司透過「聯締國際公司」向美國不知名工廠購買「綠藻糖片」，以天然食品為名報關進口，國內以「綠犀立」為商品名，標榜具有壯陽效果，從網路尋找下游通路商，原本一盒10顆裝為1500元，轉手賣到消費者手中高達5500元，有些配合廠商刻意更改產品名為「大阿哥」、「龍抬頭」、「黑桃2」、「威龍錠」等，跨大壯陽效果，牟取暴利。

檢方接獲檢舉，經化驗後，發現裡面含有壯陽藥成份，已違反藥事法和詐欺罪。

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  • 業者從美國進口不知名藥物，以「綠犀立」為名販售，標榜壯陽效果。（記者顏宏駿攝）

    業者從美國進口不知名藥物，以「綠犀立」為名販售，標榜壯陽效果。（記者顏宏駿攝）

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標題：非法進口壯陽藥 檢警查扣13萬顆


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