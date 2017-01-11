男毒販欠債跑路還交女友 原配怒了

2017-01-11 14:47

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市警局刑警大隊偵六隊循線監控到一名中部知名「送貨到府」的42歲陳姓毒販，日前趁他開車停在路邊時上前攔截圍捕，除逮捕高舉雙手下車投降的陳男及其36歲李姓女友外，並在車上起出分裝好的9.58克海洛因及6.55克安非他命毒品。

警方發現，陳男已婚並生有2子，但因為積欠上游數萬元買毒錢，只好跑路，與李姓女友以一輛老舊的國產房車為家，全身家當都放在車上，甚至還將內衣褲晾掛，偶爾借宿在朋友家。陳男因此也成了「行動販毒店」，只要后里、太平的藥腳一通電話，他就會開車前往約定地點後，雙方經談定後，他再開離現場進行分裝，再回頭進行交易，由於送貨到府還可賒帳因此小有名氣。

警方表示，陳、李2人均坦認吸毒，陳男還承認販毒，但李女否認，警方也查出李女因案遭法院通緝，詢後依毒品罪嫌將2人送辦。

只是，陳男老婆接獲警方通知後，趕到警局才發現，老公竟然交女友，每天以車為家，日前還跟她要了2萬多元說要還債，氣到當場飆罵陳男。

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