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8天轉手千萬詐款 他只分到2萬4

2017-01-11  14:46

〔記者許國楨／台中報導〕李姓男子被詐團吸收當轉運手，負責幫詐團將銀聯卡交由車手提領，再向車手收取提領詐款交給上手，上週三向上游拿了40多張銀聯卡準備交給車手時，卻因車子違停遇警盤查露餡，警方從其手機資料統計，光是8天內他已轉手1千2百多萬元詐款，卻只拿到2萬4000元工資還得吃上官司，標準的「過路財神」。

台中市警局保安大隊第一中隊中隊長黃欽洲當晚帶班巡經北區公園路、柳川西路口，發現一部白色自小客紅線違停，上前攔查時，只見25歲的李姓駕駛神情慌張、言詞閃爍，警方直覺可疑，要求他打開隨身包包，當場發現中國銀聯卡48張、3萬1000元及手機2支。

警方詢問卡片用途？李男卻裝傻表示不了解，最後才坦承擔任詐團轉運手，負責幫詐團將銀聯卡交由車手提領，再向車手收取提領詐騙款項後轉交給上手，每日工資3000元。

李男警訊中供稱，因目前待業中，需要收入繳房租，才會答應朋友幫忙送東西，坦承幫綽號「茂叔」男子送銀聯卡給車手，再從車手那裏收取提領詐騙款項交給上手，至於手機裡所記載的「19日寶哥收入50萬元、20日寶哥入110萬元」等，就是每日收支明細。

警方統計，光是8天內李男已轉手1千2百多萬元詐款，卻只分到2萬4000元工資，李男表示，稍早與「茂叔」相約見面拿銀聯卡跟手機，沒想到在車內等候準備交給車手時，竟因違停被警方盤查露餡，警方則在訊後將全案依詐欺罪嫌送辦。

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  • 擔任詐騙集團轉運手的李男因自小客違停露餡。（記者許國楨翻攝）

    擔任詐騙集團轉運手的李男因自小客違停露餡。（記者許國楨翻攝）

  • 警方起出中國銀聯卡48張。（記者許國楨翻攝）

    警方起出中國銀聯卡48張。（記者許國楨翻攝）

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