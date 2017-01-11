南港獨居長者不孤單 警辦圍爐暖心過春節
2017-01-11 14:14
〔記者姚岳宏／台北報導〕年節將近，為關懷獨居年長者，台北市南港警分局號召地方熱心團體，募得白米、餅乾及各種民生用品，結合台北市南港老人服務暨日間照顧中心，今天中午在南港區某中餐廳舉辦「歲末年歡圍爐活動」。
長者們一遍享用美食佳餚，南港分局長潘朝智及各派出所所長逐桌贈送慰問物資，也不忘跟長者「防搶、防竊、反詐騙等預防犯罪宣導」，並舉辦良辰美「警」有獎徵答，真誠祝福每位長者都能過一個平安又快樂的新年。
警方說，台灣老年人口近年逐漸攀升，截至105年10月底，台灣65歲老年人口達307萬2,770人（13.06%），其中台北市佔了41萬5,292人（15.4%，衛福部），而老人社會中，獨居長者因家庭及社會支持系統薄弱，生活上較顯孤寂；故在年節前後更應加以關懷，感受人情溫暖。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 欠稅300萬遭政府追討 吳宗憲出面這樣解釋...
- 葉匡時批洪 蔡正元回嗆：馬重用他才進太平間
- 《小檔案》觀光亮點 年吸120萬人
- 西門町髒亂、落後只剩「吃喝」？ 他要台灣加油
- NBA》少了帥哥射手 老鷹照樣啄破籃網奪七連勝
- 歐股收高 倫敦股市再創新高
- 中職做這項決議 陳禹勳暗酸：一人野球？
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 出入道變沉沙池 頭份下興里民抗議
- 許明財造勢 林耕仁批毫無誠信
- 暖流不斷 15日席開百桌愛心圍爐
- 春節連假返鄉出遊 監理站：客運方便又安全
- 何時可以搭機捷？ 鄭文燦傾向春節後試營運
- 客家圓樓流標3次 苗縣府改標租求生
- 覆鼎金殯葬違建拆了！高市府：還有2處將拆
- 飲水機冷水孔噴熱水 學童燙傷沒送醫 校方挨批
- 鹿野寶華山區路斷數月 農民盼回家
- 搭車不付錢還...大馬郭雪芙遭爆是「難搞公主」
- 興航解散通過！ 出席股權97.86％贊成
- （影音）爸爸跟孔侑選誰 許老三這樣說
- 宏國總統：蔡是我們最喜愛的女兒
- 台瓜高層頻互訪 外交部：邦誼穩固
- 奧克蘭男網賽》2度搶7得手 盧彥勳逆轉俄漢
- 批政府年金改革 洪秀柱：民進黨「荒腔走板」
- 藍營瘋「經國與我」 網友創新詞「吳哥哭」
- 成大歸仁校區 打造綠色小鎮
- 一例一休解套 工總籲訂彈性工時
- 葛仲珊吃到台北最爛比薩 歌詞直轟像ＸＸ
- 台灣一獨立就是戰爭？洪秀柱：「你有這個膽嗎？」
- 羅浥薇薇／我記得
- 莫迪：印度已躍升為全球第6大製造國
- 台灣攝影師蔡宇 強勢回歸生死鬥
- 德媒評2016年度歌手 石易巧獲殊榮
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 National Police Agency negligent in curbing violence: DPP lawmakers
- 春訓不休兵 新獅風不求「吃到飽 」
- 業者拒繳稅 逾600瓶酒17日拍賣
- 〈旅遊的滋味〉比薩斜塔初體驗
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：南港獨居長者不孤單 警辦圍爐暖心過春節
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分