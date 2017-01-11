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南港獨居長者不孤單 警辦圍爐暖心過春節

2017-01-11  14:14

〔記者姚岳宏／台北報導〕年節將近，為關懷獨居年長者，台北市南港警分局號召地方熱心團體，募得白米、餅乾及各種民生用品，結合台北市南港老人服務暨日間照顧中心，今天中午在南港區某中餐廳舉辦「歲末年歡圍爐活動」。

長者們一遍享用美食佳餚，南港分局長潘朝智及各派出所所長逐桌贈送慰問物資，也不忘跟長者「防搶、防竊、反詐騙等預防犯罪宣導」，並舉辦良辰美「警」有獎徵答，真誠祝福每位長者都能過一個平安又快樂的新年。

警方說，台灣老年人口近年逐漸攀升，截至105年10月底，台灣65歲老年人口達307萬2,770人（13.06%），其中台北市佔了41萬5,292人（15.4%，衛福部），而老人社會中，獨居長者因家庭及社會支持系統薄弱，生活上較顯孤寂；故在年節前後更應加以關懷，感受人情溫暖。

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  • 南港分局長潘朝智不忘提醒長者「防搶、防竊、反詐騙等預防犯罪宣導」。（記者姚岳宏翻攝）

    南港分局長潘朝智不忘提醒長者「防搶、防竊、反詐騙等預防犯罪宣導」。（記者姚岳宏翻攝）

  • 為讓年長者感覺人情溫暖，北市南港警結合老人服務暨日間照顧中心，中午舉辦圍爐餐敘活動。（記者姚岳宏翻攝）

    為讓年長者感覺人情溫暖，北市南港警結合老人服務暨日間照顧中心，中午舉辦圍爐餐敘活動。（記者姚岳宏翻攝）

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