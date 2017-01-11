| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

與「柯文哲」犯案 車手「阿扁」判刑1年1月

林男代號「阿扁」，其手機顯示，共犯尚有「蔡英文」、「曹操」、「貂蟬」、「關羽」與柯文哲。（記者許國楨翻攝、資料照）

2017-01-11  14:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子去年3月加入詐欺集團，這群騙徒以代號互稱，他的代號是「阿扁」，上手代號「柯文哲」，另有同夥代號「蔡英文」、「曹操」、「貂蟬」與「關羽」，他去年5月開車等候「柯文哲」指示時睡著，被警察查獲，台中高分院認為他與真實身分不詳的「柯文哲」等人一起犯罪，詐領57次共105萬餘元，惡性不輕，依三人以上共同犯詐欺取財罪，將代號「阿扁」的林男判處徒刑1年1月。

判決書指出，年僅22歲的林男高職畢業，原本從事木工，去年3月加入詐欺集團，去年5月18日上午，他開車違規停在台中市北區中華路與光復路口旁，在車內等候上級指示時睡著，員警取締違規時，意外發現車內有中國銀聯卡14張與現金3000元。

警方在林男的手機內發現一堆代號，林男坦承自己的代號是「阿扁」，負責指揮的上手代號「柯文哲」，其他車手代號則是「蔡英文」、「曹操」、「貂蟬」與「關羽」，警察看得啼笑皆非。

林男在法院審理時坦承犯行，台中高分院認為，其他共犯雖沒有到案，也不知真實身分，但仍可認定林男並非獨自犯案，而是一群人共同犯案（指「蔡英文」、「曹操」、「柯文哲」等人），另外，林男雖無前科，但詐領金額高達105萬餘元，次數達57次，雖僅獲得3萬元酬勞，但惡性仍不輕，依三人以上共同犯詐欺取財罪，判處徒刑1年1月，扣案3000元現金，以及沒有扣案的3萬元宣告沒收，可再上訴。

林男在車內睡著，被巡邏員警查獲銀聯卡等證物。（記者許國楨翻攝、資料照）

員警查獲的證物。（記者許國楨攝、資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 詐欺集團 車手
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：與「柯文哲」犯案 車手「阿扁」判刑1年1月


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.