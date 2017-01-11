與「柯文哲」犯案 車手「阿扁」判刑1年1月
2017-01-11 14:14
林男代號「阿扁」，其手機顯示，共犯尚有「蔡英文」、「曹操」、「貂蟬」、「關羽」與柯文哲。（記者許國楨翻攝、資料照）
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子去年3月加入詐欺集團，這群騙徒以代號互稱，他的代號是「阿扁」，上手代號「柯文哲」，另有同夥代號「蔡英文」、「曹操」、「貂蟬」與「關羽」，他去年5月開車等候「柯文哲」指示時睡著，被警察查獲，台中高分院認為他與真實身分不詳的「柯文哲」等人一起犯罪，詐領57次共105萬餘元，惡性不輕，依三人以上共同犯詐欺取財罪，將代號「阿扁」的林男判處徒刑1年1月。
判決書指出，年僅22歲的林男高職畢業，原本從事木工，去年3月加入詐欺集團，去年5月18日上午，他開車違規停在台中市北區中華路與光復路口旁，在車內等候上級指示時睡著，員警取締違規時，意外發現車內有中國銀聯卡14張與現金3000元。
警方在林男的手機內發現一堆代號，林男坦承自己的代號是「阿扁」，負責指揮的上手代號「柯文哲」，其他車手代號則是「蔡英文」、「曹操」、「貂蟬」與「關羽」，警察看得啼笑皆非。
林男在法院審理時坦承犯行，台中高分院認為，其他共犯雖沒有到案，也不知真實身分，但仍可認定林男並非獨自犯案，而是一群人共同犯案（指「蔡英文」、「曹操」、「柯文哲」等人），另外，林男雖無前科，但詐領金額高達105萬餘元，次數達57次，雖僅獲得3萬元酬勞，但惡性仍不輕，依三人以上共同犯詐欺取財罪，判處徒刑1年1月，扣案3000元現金，以及沒有扣案的3萬元宣告沒收，可再上訴。
林男在車內睡著，被巡邏員警查獲銀聯卡等證物。（記者許國楨翻攝、資料照）
員警查獲的證物。（記者許國楨攝、資料照）
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