吉安傳家長持槍不讓小孩上學？ 警方：是烏龍報案

2017-01-11 14:14

〔記者王錦義／花蓮報導〕今天中午12點多有電子媒體跑馬燈稱「吉安傳家長持土製獵槍控制孩子不讓上學」引起警方關注，花蓮縣警局吉安分局派大批警力荷槍實彈前往現場支援，結果發現是一場烏龍報案，根本沒有持獵槍控制小孩情事，鄰居獲悉也說「好離譜，太誇張！」不過由於個案家庭經濟狀況不佳，警方轉請縣府社工持續關注後續。

吉安警分局指出，今早11點多接獲學校老師通知，稱曾姓家長家中的5個小孩都沒到學校上課，請求社工和警方協助到住家查訪，警方跟社工還有老師到場時，發現5個小孩行動自由在住家內打掃，曾男則是在蹲在廁所打掃。當時小孩未被控制，也沒發現有家長持土製獵槍等行為；不過警方訪查後認為有高風險家庭的可能，請校方及社工多加注意後續。

曾姓男子向警方解釋，因為快過年了，要求5個小孩留在家裡打掃，沒跟就讀的學校請假，不清楚是誰亂報持槍。鄰居則說，這戶人家男主人失業，全家靠救濟金過活，曾男偶而在家喝完酒後情緒不佳，會對妻兒大小聲，因附近全住親友，見狀會幫忙勸阻，若太亂就會幫忙報警，但傳出持獵槍實在「太誇張了一點。」