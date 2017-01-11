| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

吉安傳家長持槍不讓小孩上學？ 警方：是烏龍報案

2017-01-11  14:14

〔記者王錦義／花蓮報導〕今天中午12點多有電子媒體跑馬燈稱「吉安傳家長持土製獵槍控制孩子不讓上學」引起警方關注，花蓮縣警局吉安分局派大批警力荷槍實彈前往現場支援，結果發現是一場烏龍報案，根本沒有持獵槍控制小孩情事，鄰居獲悉也說「好離譜，太誇張！」不過由於個案家庭經濟狀況不佳，警方轉請縣府社工持續關注後續。

吉安警分局指出，今早11點多接獲學校老師通知，稱曾姓家長家中的5個小孩都沒到學校上課，請求社工和警方協助到住家查訪，警方跟社工還有老師到場時，發現5個小孩行動自由在住家內打掃，曾男則是在蹲在廁所打掃。當時小孩未被控制，也沒發現有家長持土製獵槍等行為；不過警方訪查後認為有高風險家庭的可能，請校方及社工多加注意後續。

曾姓男子向警方解釋，因為快過年了，要求5個小孩留在家裡打掃，沒跟就讀的學校請假，不清楚是誰亂報持槍。鄰居則說，這戶人家男主人失業，全家靠救濟金過活，曾男偶而在家喝完酒後情緒不佳，會對妻兒大小聲，因附近全住親友，見狀會幫忙勸阻，若太亂就會幫忙報警，但傳出持獵槍實在「太誇張了一點。」

廣告
  • 今天中午12點多有媒體跑馬燈稱「吉安傳家長持土製獵槍控制孩子不讓上學」引起花蓮警方關注，結果發現是烏龍報案。（記者王錦義翻攝）

    今天中午12點多有媒體跑馬燈稱「吉安傳家長持土製獵槍控制孩子不讓上學」引起花蓮警方關注，結果發現是烏龍報案。（記者王錦義翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 持獵槍 烏龍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：吉安傳家長持槍不讓小孩上學？ 警方：是烏龍報案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.