登烏來山迷路 女電話求救「手機剩50％，救我」

2017-01-11 14:01

〔記者陳薏云／新北報導〕愛登山卻迷路！新北市一名50歲顧姓女子，昨日上午8點半前往新北市烏來區登山，原預計10點下山，到了下午一點仍不見人影，顧女愈走愈驚慌，最後打電話報案「我迷路了」警消立刻派出14人上山搜索，從白天找到黑夜，終於順利救下顧女，所幸其生命徵象穩定，結束一場登山驚魂。

顧女邊在山中迷途，邊跟警方通話「我手機電剩50%，而且沒有網路」，新北市消防局第四大隊烏來分隊則以電話引導顧女，最後警消登上烏來山頂仍未見顧女，多方搜索下，於晚間7時許在往忠治的方向發現顧女，所幸其無生命危險，僅精神些為恍惚，由警消帶下山，過程中顧女不斷向消防人員道謝，「添麻煩真的很抱歉」。

新北市消防局第四救災救護大隊長蕭力愷呼籲山友，進行登山健行活動除了勿單獨進行外，對於登山地形應多加注意，更應多加注意自身安全。