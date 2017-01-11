正妹女警宣導超吸睛 民眾：戀愛了

江明慧平常就被警界同仁封為「警之花」，投入警察工作六年。（翻攝自江明慧臉書）

2017-01-11 14:05

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市警一分局10日辦理預防犯罪宣導，在人來人往的湳雅大潤發發傳單、設攤位，其中，被警界封為「警之花」的巡官江明慧成為亮點，許多民眾看到吸睛正妹都放慢腳步，細聽宣導事項，還笑稱「看到美女笑容就戀愛了！」

農曆春節將至，新竹市警一分局偵查隊、第四組、湳雅派出所與民防義警等人10日下午到大潤發賣場辦理預防犯罪宣導，並舉辦有獎徵答活動，現場更設攤位發送可愛鑰匙圈、指甲刀、菜瓜布、文件夾等宣導品，另外，警方更獲得大潤發同意，利用賣場液晶電視撥放自製宣導短片。

其中，一分局偵查隊巡官江明慧，一張鵝蛋臉清秀脫俗，笑容可掬成為矚目嬌點，讓不少民眾停下腳步，還引起一場小騷動。

江明慧平常就被警界封為「警之花」，投入警察工作6年，平時工作認真，她站在攤位前發送文宣，賣力解說防扒（竊）觀念，讓民眾讚譽有佳，直說她親切且解說詳細。

警一分局長鄭文銘指出，距離農曆春節只剩十多天，估計會有大量人潮湧進各大賣場與傳統市場採購年貨與居家用品，依往年經驗，民眾專心選購商品時往往疏於注意隨身財物，極易成為扒竊集團及搶奪分子覬覦對象，因此，提醒民眾錢財不露白，逛街時應將皮包放置胸前，若接獲可疑人、事、物，可撥打110報案。