9旬老嫗迷路 警靠科技助其返家

2017-01-11 13:28

〔記者蔡宗勳／太保報導〕嘉義縣太保市9旬李姓老嫗出門買個東西，卻忘記回家的路，急著在車水馬龍的麻太路漫無目標的行走，險象環生，員警獲報趕往協助，老嫗卻說不出自己名字與住址，只是一再強調住家附近有兩間小廟。

水上警分局南新派出所警員賴國燿在8日下午1時許接獲民眾報案，指麻太路有位老婦人在街頭徘徊，相當危險，待賴員到場處理，卻出現老嫗講得太籠統的雞同鴨講狀況，員警聽得一頭霧水。

所幸賴員急中生智，「請出」人臉辨識「專家」（M-Plice行動載具），以人臉辨識系統，在全國2000多萬民眾內，迅速搜尋出籍設雲林縣的李姓老婦人身分。

雖然查出老嫗身分，但讓員警感到十分納悶，李姓老嫗是如何從雲林縣跑到嘉義縣太保市麻魚寮？經聯絡上家屬，才得知李姓老嫗剛到麻魚寮女兒家住了幾天，還不熟悉住處的環境與地址，只依稀記得女兒家附近有兩間小廟。