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疑吸毒過量 男子廟前拿香揮舞、攻擊警車

2017-01-11  13:25

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市23歲王姓男子，凌晨疑似吸食毒品後太過興奮，跑到中壢區中北路二段、龍岡路口1座土地公廟前，發了狂似的拿起拜拜用的香和金紙，不斷揮舞大叫，結果被巡邏員警逮個正著。

中壢警分局中壢派出所員警巡邏經過土地公廟，撞見王姓男子手裡拿著一大把香，不斷揮舞，並在廟裡跑來跑去，像乩童起乩一樣，員警原想上前制止，但王男疑似拿著點燃的香支攻擊警車，且不斷胡言亂語、大聲喊叫，員警為防止火攻意外發生，呼叫支援警力合力將他制伏。

員警事後在王男的褲子起出0.58公克的安非他命和吸食器，王男情緒穩定後供稱，家住新北市淡水區，因為打臨工至中壢區吳鳳一街租房居住，可能是因為吸毒太興奮，凌晨睡不著覺才跑到土地公廟去「起乩」，並拿著大把點燃的香四處揮舞，沒想到在廟裡遇到巡邏員警，員警也力勸他毒品碰不得，並且下定決心戒毒，否則身體和人生都要就此白白喪送。

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  • 王姓男子到土地公廟拿香揮舞「起乩」。（記者李容萍翻攝）

    王姓男子到土地公廟拿香揮舞「起乩」。（記者李容萍翻攝）

  • 王姓男子到土地公廟拿香揮舞「起乩」。（記者李容萍翻攝）

    王姓男子到土地公廟拿香揮舞「起乩」。（記者李容萍翻攝）

  • 員警合力將他制伏。（記者李容萍翻攝）

    員警合力將他制伏。（記者李容萍翻攝）

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標題：疑吸毒過量 男子廟前拿香揮舞、攻擊警車


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