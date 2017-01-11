春節前強力掃蕩 新北1晚搗破9投注站

警方強力掃蕩一夜搗破9處投注站，查扣多台電腦、傳真機。（記者曾健銘翻攝）

2017-01-11 13:24

〔記者曾健銘／新北報導〕農曆春節將近，各地賭場、簽注站蠢蠢欲動，新莊警分局昨晚會同新北市刑大偵兵分多路，循線至新莊、五股、板橋、中和區等區查緝，一夜之間搗破9處六合彩投注站，逮捕9名組頭，全力遏止賭博歪風。

新莊分局表示，六合彩投注站皆開設在一般民宅、套房內，難以辨別，為避免出入複雜引起其他住戶注意，投注站平時只接受熟客來電或傳真投注，非常難以察覺。

警方日前接獲線報，蒐證多時，昨晚見時機成熟，兵分多路前往查緝，查緝過程還遇到林姓組頭頑強抵抗，警員強勢破門攻堅，還不慎遭破門器材反彈劃傷耳朵，總計昨晚搗破9處頭注站，查扣23台傳真機、3台電腦，逮捕林男等9名組頭。

警方表示，賭博害人不淺，且農曆春節將近，警方會持續強力掃蕩，以維社會治安，訊後將9名組頭依賭博罪嫌移送法辦。