紅檜、牛樟聚寶盆法拍 台東地檢署18日開拍

牛樟木聚寶盆拍賣底價8萬5000元。（記者王秀亭翻攝）

2017-01-11 13:04

［記者王秀亭／台東報導］聚寶盆據說有招財、旺財作用，台東地檢署將在農曆年節前夕，舉辦一場扣押物變價拍賣會，包括6個紅檜、牛樟聚寶盆，及小客車、小貨車各1輛，18日上午10時在台東地檢署大門口舉行，以現場出價最高，同意拍賣當天繳清者為拍定人。

台東地檢署表示，這批拍賣物是去年12月間，台東地檢署指揮關山警分局偵破的違反森林法案件，查扣被告盜伐使用的作案車輛，及牛樟、紅檜所加工雕刻完成的聚寶盆等藝品，因相關物品保管費用高或難以保存，避免其價值減損，經被告同意，在偵查中進行變價程序 。

台東地檢署指出，為徹底剝奪犯罪所得，去年7月起實施沒收新制，因而有這場拍賣會，準備拍賣的聚寶盆及車輛分別經林務局台東林區管理處及縣商業會實施鑑價，聚寶盆拍賣底價從1元200元到8萬5000元，牛樟木聚寶盆底座底價15萬元，小客車、小貨車底價分別為1、3萬元，18日上午由主任檢察官鄧定強主持拍賣會。