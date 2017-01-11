老師攀爬玄武岩 反控導遊妨害名譽、違個資法

2017-01-11 12:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年7月桃園游姓國小特教老師，在澎湖西嶼大菓葉攀爬玄武岩柱，遭胡姓導遊「正義哥」阻止，卻被沿路追逐堵人叫罵，後導遊提告公然侮辱、恐嚇，案情尚在偵辦中，現又傳出老師反告導遊妨害名譽、違反個資法。

胡姓導遊去年向澎湖地檢署提告，甫於去年11月開過一庭，案情還在偵辦中，因不諳法令程序，因此將傳喚單PO在個人臉書上請教網友，但僅留下雙方姓名，其餘個資都已隱去，並在回答網友問題時，曾寫下「沒有資格當老師」、「雞腿換的」等語回覆，並未指名道姓。

不料游姓老師截圖胡姓導遊臉書為證，並提告妨害名譽、違反個資，同時胡已收到馬公警分局偵查隊傳喚單，讓胡當場臉綠，認為游姓老師事發後在電視上公開道歉，事後又小動作不斷，絕對不會姑息這樣行為，堅持將告到底，同時也將游姓老師告他的事情，公布在個人臉書上，引發澎湖民眾紛紛上網聲援。

游姓老師除反告導遊外，對於澎湖縣政府旅遊處以違反觀光發展條例，開罰2萬元，也提出訴願，不願繳納。由於全案突顯出「無法可管」的窘境，大菓葉玄武岩柱因為私人產權，不適用玄武岩自然保留區法規，讓澎湖縣政府與澎管處痛定思痛，計畫價購為公家產權，希望未來不會再發生遊客任意攀爬玄武岩柱的事。

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