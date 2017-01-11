| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北農證實韓國瑜將遞辭職信 擬參選國民黨主席
 首頁 > 社會

基隆「心廟工程」涉藉祭改、靈修詐財700多萬遭訴

心廟工程隊總廟負責人吳易翰與李麗華夫婦坐在神桌上供信眾膜拜。（信眾提供，記者林嘉東翻攝）

2017-01-11  12:54

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦「基隆市心廟工程隊總廟」負責人吳易翰、李麗華夫婦宗教詐欺案，認定吳、李2人佯稱可以與神明溝通，又藉「祭改」、「靈動班靈修」等活動，替信眾消災解厄，藉此累計3年來向8信眾詐得700多萬「拜師費」今天將吳、李2人依詐欺罪嫌起訴。

起訴書指出，47歲吳易翰自稱「玉皇大帝」、「地藏王」、「無極至尊」分靈，43歲李麗華則以「騎龍觀音」、「昇龍觀音」、「虛空地母」自居，2 人佯稱可直接與神明溝通，並以編寫簽讖詞句取得求助者信任。

吳、李又陸續誘使信眾參加「祭改」、「人神統合」、「靈動班靈修」、「跑靈山」等活動，向8位信眾詐得88萬至268萬元不等，累計詐得700多萬元。

檢察官林婉儀調查，吳依信眾收入高低，收取「神明訂的」高額拜師費及購買「神明要的」奢侈品及名車後，全供個人享用、代步，唯信眾的困境並未因此改善，認定被告向信眾施用詐術，犯行明確。

吳堅稱，他向信眾收取高額的拜師費是神明衡量一個人的產值，且所收取的收費提供信眾一輩子的服務，並未詐騙信眾；據指出，檢察官林婉儀偵查時，要求吳、李表演如何與神明對話，遭吳、李拒絕，吳反邀請檢察官林婉儀：「你要不要一起來修！」

基隆地檢署主任檢察官鍾曉亞強調，林婉儀偵辦初期，已查扣吳易翰帳戶內巨額存款、20支Cartier等名錶、37只名牌包、賓士汽車1 輛及珠寶等物，讓吳無法坐享犯罪所得，呼籲其他被害信眾勇於出面檢舉，且不要因一時不順遂而迷信靈異鬼神，招致財產損失。

廣告
  • 被騙信眾指控，被吳易翰夫婦請上台坐在神明後面，體驗當神明感受。（記者林嘉東翻攝）

    被騙信眾指控，被吳易翰夫婦請上台坐在神明後面，體驗當神明感受。（記者林嘉東翻攝）

  • 心廟工程隊總廟負責人吳易翰夫婦被基隆地檢署檢察官認定宗教詐財，今天依詐欺罪嫌起訴他。（記者林嘉東攝自心廟工程隊部落格）

    心廟工程隊總廟負責人吳易翰夫婦被基隆地檢署檢察官認定宗教詐財，今天依詐欺罪嫌起訴他。（記者林嘉東攝自心廟工程隊部落格）

  • 心廟工程隊總廟負責人吳易翰夫婦（右前，神明前）供信眾膜拜。（信眾提供，記者林嘉東翻攝）

    心廟工程隊總廟負責人吳易翰夫婦（右前，神明前）供信眾膜拜。（信眾提供，記者林嘉東翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 神明 祭改 詐財 靈修
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：基隆「心廟工程」涉藉祭改、靈修詐財700多萬遭訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.