基隆「心廟工程」涉藉祭改、靈修詐財700多萬遭訴
2017-01-11 12:54
心廟工程隊總廟負責人吳易翰與李麗華夫婦坐在神桌上供信眾膜拜。（信眾提供，記者林嘉東翻攝）
〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦「基隆市心廟工程隊總廟」負責人吳易翰、李麗華夫婦宗教詐欺案，認定吳、李2人佯稱可以與神明溝通，又藉「祭改」、「靈動班靈修」等活動，替信眾消災解厄，藉此累計3年來向8信眾詐得700多萬「拜師費」今天將吳、李2人依詐欺罪嫌起訴。
起訴書指出，47歲吳易翰自稱「玉皇大帝」、「地藏王」、「無極至尊」分靈，43歲李麗華則以「騎龍觀音」、「昇龍觀音」、「虛空地母」自居，2 人佯稱可直接與神明溝通，並以編寫簽讖詞句取得求助者信任。
吳、李又陸續誘使信眾參加「祭改」、「人神統合」、「靈動班靈修」、「跑靈山」等活動，向8位信眾詐得88萬至268萬元不等，累計詐得700多萬元。
檢察官林婉儀調查，吳依信眾收入高低，收取「神明訂的」高額拜師費及購買「神明要的」奢侈品及名車後，全供個人享用、代步，唯信眾的困境並未因此改善，認定被告向信眾施用詐術，犯行明確。
吳堅稱，他向信眾收取高額的拜師費是神明衡量一個人的產值，且所收取的收費提供信眾一輩子的服務，並未詐騙信眾；據指出，檢察官林婉儀偵查時，要求吳、李表演如何與神明對話，遭吳、李拒絕，吳反邀請檢察官林婉儀：「你要不要一起來修！」
基隆地檢署主任檢察官鍾曉亞強調，林婉儀偵辦初期，已查扣吳易翰帳戶內巨額存款、20支Cartier等名錶、37只名牌包、賓士汽車1 輛及珠寶等物，讓吳無法坐享犯罪所得，呼籲其他被害信眾勇於出面檢舉，且不要因一時不順遂而迷信靈異鬼神，招致財產損失。
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