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孩子PO文被嗆 反同團體告挺同妨害名譽

2017-01-11  12:36

〔記者錢利忠／台北報導〕「搶救台灣希望聯盟」成員及多名學生家長，不滿孩子PO文發表反同言論時，遭挺同團體嗆聲，今早向台北地檢署按鈴控告，指控「彩虹時刻」、「力挺同性婚姻學生聯合陣線」、社運人士王奕凱、朱宥勳等人妨害名譽。

「搶救台灣希望聯盟」成員先前PO文質疑，「為什麼老師要教我們摸雞雞才舒服」等標語，反對同志教育進入校園，遭挺同團體等人反嗆「北七」、「讓小孩拍照造謠」。

今早10點多，「搶救台灣希望聯盟」成員赴北檢提告，高舉「同志教育，校園滾蛋」、「校園清淨，性平滾蛋」等反同標語，並對嗆聲的挺同成員提告。

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  • 反同團體今天到北檢提告。（記者錢利忠攝）

    反同團體今天到北檢提告。（記者錢利忠攝）

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