吸毒晃神？ 男子騷擾路人

吸毒晃神？張姓男子在電影院前帶泰迪熊、禮物騷擾路人。（記者李容萍翻攝）

2017-01-11 12:32

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市34歲張姓男子，昨天傍晚手持一隻泰迪熊及禮品盒，在中壢區九和一街的電影院前商圈閒晃，幾度與店內民眾瞎鬼扯，還騷擾路人，被店家請出後，中壢警分局獲報出動快打部隊迅速到場，把疑似吸毒晃神的張男逮捕，身上還起出毒品。

警方表示，張男（毒品前科）當時與民眾發生拉扯，巡邏員警趨前勸阻時，張男仍隨意遊走，而且答非所問，感覺像是漫步在雲端，經火速呼叫快打部隊前往支援，由優勢警力將他壓制在地上，隨後在其身上口袋內查獲二級毒品安非他命2小包。

警訊時，張男對於毒品來源交待不清，事後經尿液採驗呈陽性反應，警方研判張男可能因為吸毒吸過頭，產生幻覺，以致於帶著泰迪熊出門去店家鬧事，而被騷擾的店家事後得知他是吸毒吸到頭殼壞掉，感嘆毒品害人不淺。

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