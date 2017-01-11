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通緝男借錢逃亡還不了 竟結夥持槍強盜被害人

2017-01-11  12:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕37歲、有3項通緝的劉姓男子，向邱姓男子借錢逃亡遲不還錢，卻因不滿邱在line嗆聲恐嚇，一氣之下，涉嫌夥同另3名男子持改造手槍侵入邱男住處，開了2槍，並痛毆邱男後，搜刮屋內財物後逃逸；新竹縣警方昨循線拘捕劉姓等3嫌到案，並查獲作案槍彈。

警方調查，劉姓男子和在獄中認識邱男，通緝中的劉男，去年底向邱男借了3萬元逃亡費，雙方講好今年元旦還錢，但劉遲未還錢，邱透過line向劉催討債務，劉還不出錢來，邱便在line中嗆聲恐嚇「哪天我去你家，帶你小孩出來玩」，劉氣不過，找人教訓他。

警方說，9日凌晨1點多，劉男涉嫌夥同48歲石男、45歲周男及另名身分不明男子，持改造手槍、電撃捧等，侵入邱男位在新竹縣新豐鄉的住處，在拉扯混亂中，不慎朝沙發和廚房門等開了2槍，劉等4人痛毆邱男之後，搜刮屋內財物包括1萬7000元、手機及毒品等，但準備開車逃逸時，車子突然故障只好留在現場。

竹北警分局獲報組成專案小組，報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦。警方說，10日下午在桃園市觀音區三多路一帶，發現涉嫌開槍的呂姓男子；經警詢後，呂男坦承涉案，警方隨後在其桃園市中山路住家，取出作案改造手槍一把及子彈3顆。

稍後，警方在桃園市三多路拘捕劉姓主嫌，在屋內起出被害人包包、毒品等物，之後再拘捕石男到案。3嫌初步坦承涉案，專案小組持續追捕另名在逃嫌犯及槍枝來源。

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  • 有3項通緝的劉姓男子向邱姓男子借錢逃亡遲不還錢，卻因不滿邱在line嗆聲恐嚇，一氣之下，涉嫌夥同另3名男子，到邱宅開槍並痛毆邱男，昨被警方循線拘捕後移送法辦。 （記者廖雪茹翻攝）

    有3項通緝的劉姓男子向邱姓男子借錢逃亡遲不還錢，卻因不滿邱在line嗆聲恐嚇，一氣之下，涉嫌夥同另3名男子，到邱宅開槍並痛毆邱男，昨被警方循線拘捕後移送法辦。 （記者廖雪茹翻攝）

  • 警方在呂姓男子的桃園市觀音區住家，取出作案改造手槍及子彈等證物。 （記者廖雪茹翻攝）

    警方在呂姓男子的桃園市觀音區住家，取出作案改造手槍及子彈等證物。 （記者廖雪茹翻攝）

  • 劉嫌等4人搜刮被害人屋內財物後，準備開車逃逸，車子卻突然故障只好留在現場。 （記者廖雪茹翻攝）

    劉嫌等4人搜刮被害人屋內財物後，準備開車逃逸，車子卻突然故障只好留在現場。 （記者廖雪茹翻攝）

  • 劉男等4嫌侵入邱男住處，雙方在拉扯混亂中，呂男涉嫌持槍朝沙發等處開了2槍。 （記者廖雪茹翻攝）

    劉男等4嫌侵入邱男住處，雙方在拉扯混亂中，呂男涉嫌持槍朝沙發等處開了2槍。 （記者廖雪茹翻攝）

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