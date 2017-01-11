| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北農證實韓國瑜將遞辭職信 擬參選國民黨主席
 首頁 > 社會

檢追張淑晶涉坑殺旅客 旅社老闆指證惡行喊「爽」

2017-01-11  12:33

〔記者陳慰慈、王定傳／新北報導〕「惡房東」張淑晶被爆在訂房網PO出每晚要價4600元的豪華房間照，2名馬來西亞遊客下單來台投宿跨年，她卻帶兩人去住1200元的平價旅社，除暗槓3400元差價，還以「非入住者」要求旅社退還租金，涉嫌兩頭詐騙，新北地檢署今天上午以證人身分傳喚旅社老闆陳柏仁到案，庭訊後陳受訪表示，能出庭指證張淑晶的詐欺惡行，「就爽！」

陳柏仁說，張淑晶上樓訂房間，下去後跟著馬來西亞客人就上來；後客人外出吃東西，張女就上樓要退費；另一次是馬來西亞旅客才剛離開飯店，張跟著後面就上樓要求退費，每次都故意錯開。

陳柏仁指出，張淑晶前後要求退費3次，每次都自己叫警察來，剛開始他未認出張淑晶，直至櫃台小姐跟他說是「惡房東」才認出，他認為此事造成旅社商譽損失，外籍客人會覺得旅社怎麼這麼「亂七八糟」。

張柏仁表示，自己也是房東，自69年起就出租套房給房客，但他從不收押金，套房也提供床鋪、電視等設備，壞掉也不會跟房客要錢，都自費修理，痛批張「不懂外出人的甘苦，故意找人麻煩」，實在「可惡！」

張淑晶在國際訂房網站刊登廣告，2名馬來西亞籍遊客透過國際訂房網花了150美元（約台幣4600元），去年12月31日向張女訂了豪華飯店準備在台開心跨年，未料來台後，張女卻謊稱沒房間，要他們改住在新北永和每晚1200元的旅社。

張淑晶藉此從中賺取3千多元的價差，還稱「入住的又不是我」，要求旅社退費，旅社業者堅持不退，張女自己報案找警察來，等到警察到場，道理講不過又掉頭走人。

張淑晶與男性友人黃鐸，被控以隱匿租約不利條款、騙連帶保證人是聯絡人的手法，逼索違約金，不從就誣告房客與親友，前年4月，新北地檢署依詐欺、誣告等44罪起訴張女，並具體求刑8年以上，案件由新北地院審理中。

廣告
  • 香香旅社老闆陳柏仁以證人身分出庭，指控張淑晶惡行。（記者王定傳攝）

    香香旅社老闆陳柏仁以證人身分出庭，指控張淑晶惡行。（記者王定傳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 坑殺 張淑晶 惡房東
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：檢追張淑晶涉坑殺旅客 旅社老闆指證惡行喊「爽」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.