檢追張淑晶涉坑殺旅客 旅社老闆指證惡行喊「爽」
〔記者陳慰慈、王定傳／新北報導〕「惡房東」張淑晶被爆在訂房網PO出每晚要價4600元的豪華房間照，2名馬來西亞遊客下單來台投宿跨年，她卻帶兩人去住1200元的平價旅社，除暗槓3400元差價，還以「非入住者」要求旅社退還租金，涉嫌兩頭詐騙，新北地檢署今天上午以證人身分傳喚旅社老闆陳柏仁到案，庭訊後陳受訪表示，能出庭指證張淑晶的詐欺惡行，「就爽！」
陳柏仁說，張淑晶上樓訂房間，下去後跟著馬來西亞客人就上來；後客人外出吃東西，張女就上樓要退費；另一次是馬來西亞旅客才剛離開飯店，張跟著後面就上樓要求退費，每次都故意錯開。
陳柏仁指出，張淑晶前後要求退費3次，每次都自己叫警察來，剛開始他未認出張淑晶，直至櫃台小姐跟他說是「惡房東」才認出，他認為此事造成旅社商譽損失，外籍客人會覺得旅社怎麼這麼「亂七八糟」。
張柏仁表示，自己也是房東，自69年起就出租套房給房客，但他從不收押金，套房也提供床鋪、電視等設備，壞掉也不會跟房客要錢，都自費修理，痛批張「不懂外出人的甘苦，故意找人麻煩」，實在「可惡！」
張淑晶在國際訂房網站刊登廣告，2名馬來西亞籍遊客透過國際訂房網花了150美元（約台幣4600元），去年12月31日向張女訂了豪華飯店準備在台開心跨年，未料來台後，張女卻謊稱沒房間，要他們改住在新北永和每晚1200元的旅社。
張淑晶藉此從中賺取3千多元的價差，還稱「入住的又不是我」，要求旅社退費，旅社業者堅持不退，張女自己報案找警察來，等到警察到場，道理講不過又掉頭走人。
張淑晶與男性友人黃鐸，被控以隱匿租約不利條款、騙連帶保證人是聯絡人的手法，逼索違約金，不從就誣告房客與親友，前年4月，新北地檢署依詐欺、誣告等44罪起訴張女，並具體求刑8年以上，案件由新北地院審理中。
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