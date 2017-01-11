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敢做要敢被關！ 蔡丁貴入監前嗆愛國同心會

蔡丁貴今天在妻子及支持者陪同下，到北檢執行科報到發監。（記者錢利忠攝）

2017-01-11  12:19

［記者錢利忠／台北報導］自由台灣黨主席蔡丁貴率眾拉倒台南市湯德章紀念公園的孫文銅像，被判拘役40天確定；今早11點，蔡丁貴在妻子及數十名支持者陪同下，赴台北地檢署報到發監；蔡丁貴笑說，他敢拉倒銅像，就敢被關，若對照愛國同心會成員打人的行為，他們敢打人，就該打一次也關一次。

蔡丁貴今入監前笑說，他這次跟馮光遠一樣入監，上次他入監後思考得到結論，台灣是盟軍主要戰勝國美國轄下擁有自治權的殖民地，台灣要自己承擔，爭取自己的權利。

蔡丁貴說，他對於法院判決沒有怨言，只是對台南市長賴清德將他移送的行為有所不滿；前一陣子有學生模仿納粹遭責備，但大人自己也應該反省，就像自由廣場中仍有象徵獨裁威權的銅像，諷刺的是，總統蔡英文或台北市長柯文哲都不敢將銅像移除，希望在228第70周年的今年，人民能有所行動。

蔡丁貴另表示，他拉倒孫文銅像被抓去關，對照愛國同心會成員張秀葉所主張的統一，尊重張秀葉等人主張統一的權利，但不可以打人，要是敢打人就該抓起來關，打一次就應該關一次，就像他敢拉倒孫文銅像，他就敢被關，這才是法治國家。

103年2月22日下午1點多，蔡丁貴透過臉書號召支持者到湯德章紀念公園，以繩索將園內孫文銅像拉倒，蔡及8名支持者被法院依毀損罪，各判拘役20天至40天，蔡被認定是主事者，判拘役40天，不得緩刑，其餘人可緩刑。

蔡丁貴指出，他先前因核四衝撞案被判拘役30天，推倒孫文銅像又被判拘役40天，兩案合併應執行55天，先前他已執行30天，現剩下25天須執行，此次他預訂入監10天，之後將由他妻子視情況，替他聲請代繳易科罰金。

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