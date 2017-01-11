醫生沒趕到 熱心護士幫看急診病人被判刑

2017-01-11 12:07

［記者楊政郡／台中報導］位於台中市北區某醫院謝姓護理師，有花姓病患到醫院掛急診，在醫師抵達急診室前，謝女已經幫病患看診、開處分箋交給家屬進行批價及領藥，醫師到急診室後找不到病人，在領藥處找到病患，才重新看診及開立處分箋，謝姓護理師被依違反醫師法判8月徒刑。

判決書指出，謝女服務於台中市北區順天醫院專業護理師，103年7月31日中午花姓病患到急診室求診，值班醫師曾某不在醫院內，曾醫師同意收診後，從豐原趕回醫院。

約下午2時許曾醫師到醫院後找不到病患，到領藥處才看到花姓病患，由兒子推著準備領藥，臨時攔下重新看診及開處分箋。

事後發現謝姓護理師已看診結束，也以曾醫師名義開處分箋，謝女否認犯行，辯稱她不知道處方箋是如何來的？

但花姓病患的兒子供稱，他們到急診室就看到謝女穿著白袍，也不知道她是醫師還是護士，一旁還有一位年輕護士，謝女說讓她看看，他以為就是醫師，就述說父親的症狀，還要求打吊點滴比較快，謝女就指示一旁護士處理吊點滴，中途謝女還來詢問有沒有沒比較好，還有開藥，等一下去批價及領藥。父親打完點滴比較舒服，就去批價及領藥，在藥局前被曾醫師攔下且拿走處分箋，說要重新看一下，後來還照X光、改了藥單，才又重新領藥。

法官認為被告犯行明確，還企圖狡辯，沒有悔意，不宜輕縱，審酌被告品性還算良好，判處8月徒刑。