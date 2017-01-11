心情差就自撞...男救護車上想自殘 送醫搞失蹤
2017-01-11 11:47
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者徐聖倫／新北報導〕很有事！45歲魏姓男子因為心情不好，今上午開車上國道3號中和交流道南下匝道口，竟猛催油門自撞護欄，警消到場時，被卡在車內的他還在踩油門，警消趕緊大叫「先生冷靜」，僅受輕傷的魏某被送醫後，竟然還從醫院逃脫搞失蹤，現警消正全力搜尋中。
魏某開著自家汽車行經國道3號中和交流道南下匝道，方向盤一拐直接撞上護欄，消防人員趕抵，魏某意識清醒但情緒不穩，除猛踩油門還直說「心情差」，警消將其救出送上救護車，他仍四處搜尋有什麼東西可以自殘，讓警消在救護車上也不得放鬆。
消防人員表示，現場在魏某身上並未嗅到酒精味，研判應該是沒有喝酒，經查也未有精神病史」。魏某身上多處擦傷，所幸沒有傷及要害，送抵雙和醫院時，魏某竟又從醫院逃脫，處理的警員、消防員、護理人員直呼「這個人真的很有事！」現仍勞師動眾搜索魏某蹤影，確切自殘原因將待人找到後再行釐清。
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