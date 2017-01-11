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派出所常客違停買早餐 又因掛贓車牌被逮

2017-01-11  11:40

〔記者周敏鴻／桃園報導〕有多項毒品、竊盜前科的34歲邱姓男子，是桃園市平鎮警分局宋屋派出所列管的「常客」，今天上午他開車大剌剌違規停放在平鎮區廣泰路紅線上，立刻就被警方盯上，還查出他的汽車是懸掛偷來的車牌。

邱男（34歲）坦承1天前在龍岡地區偷竊一輛汽車的前後車牌懸掛，想要伺機尋找目標偷竊，卻啥事都還沒做，就因違規停車被逮。

宋屋派出所女警吳宜婕今天上午7點多，在廣泰路指揮交通，看到眼熟的邱男違規停車買早餐，她就查了車牌，果真有問題。

她與協勤的派出所義警分隊長黃金星趨前盤查，查獲邱男涉嫌偷竊，已依法送辦。

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  • 邱姓男子（中）涉嫌偷竊車牌被警方查獲。（記者周敏鴻攝）

    邱姓男子（中）涉嫌偷竊車牌被警方查獲。（記者周敏鴻攝）

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