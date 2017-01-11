取締闖紅燈少年騎士 警誤撞另一騎士遭起訴

2017-01-11 11:26

〔記者黃建華／高雄報導〕三民警二分局陽明派出所潘姓警員前年4月間，為取締涉嫌騎機車闖紅燈的徐姓少年，騎警用機車在後追逐，卻未開啟警示器與警鳴器，撞擊另一周姓騎士，造成周男人車倒地受傷，被控業務過失傷害，高雄地檢署依據徐姓少年的證詞，認定潘執勤時未開啟警示器，將潘員依業務過失傷害罪起訴。

檢方起訴指出，三民二分局陽明派出所潘姓警員，104年4月4日晚間6點多，於三民區義華路與應安街口見徐姓少年騎機車闖紅燈，從後追逐，卻疏於注意未開啟警示器與警鳴器，闖越義華路與義光街口紅燈，撞上另一周姓騎士，造成周男人車倒地，右肩鎖骨粉碎性骨折等多處傷害。

案經周男提告業務過失傷害，潘員否認有過失，辯稱當時有開警示器與保持安全距離，一度獲不起訴，但周男聲請再議，經高檢署發回續查，雄檢傳喚被追逐的徐姓少年，證稱潘員並未開啟警示器與警鳴器，檢方因此認定他執法有業務過失，將他依業務過失傷害罪起訴。