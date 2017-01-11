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興航臨時股東會爆衝突 男子拉斷門把闖入被捕

復興航空11日召開臨時股東會，興航工會在場外抗議，並手持委託書要求進場，與保全發生推擠衝突。（記者張嘉明攝）

2017-01-11  11:25

〔記者陳恩惠／台北報導〕復興航空勞資爭議遲遲無法落幕，復興航空工會一行50餘人今天上午7點30分突襲臨時股東會，要求林明昇出面解決復興航空勞資爭議，其中姚姓男子拉斷門把企圖闖入，遭士林警分局依毀損罪逮捕送辦。

士林警方表示，復興航空公司今天上午9時至12時，在劍潭活動中心召開臨時股東會，興航企業工會龐姓成員等人，因不滿復興航空惡意倒閉，董事長對他們的訴求置之不理，為要求股東大會協助處理，自清晨7時30分起率群眾約50人前往劍潭青年活動中心抗議。

警方説，上午9時3分許，工會成員姚姓男子試圖由住宿大樓1樓進入經國樓，強力拉扯已上鎖的鋁門，當場造成手把斷裂，由於姚男情緒相當激動，同時，劍潭青年活動中心羅姓總幹事也出面提出毀損告訴，立刻依刑法毀損罪將姚男逮捕偵辦。

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  • 復興航空11日召開臨時股東會，興航工會在場外抗議，並手持委託書要求進場，與保全發生推擠衝突，混亂中有人倒地，驚聲尖叫。（記者張嘉明攝）

    復興航空11日召開臨時股東會，興航工會在場外抗議，並手持委託書要求進場，與保全發生推擠衝突，混亂中有人倒地，驚聲尖叫。（記者張嘉明攝）

  • 姚姓男子涉嫌拉斷上鎖的門把，企圖闖入臨時股東會，依毀損罪逮捕。（記者陳恩惠翻攝）

    姚姓男子涉嫌拉斷上鎖的門把，企圖闖入臨時股東會，依毀損罪逮捕。（記者陳恩惠翻攝）

  • 復興航空工會上午突襲興航臨時股東會，爆發一波波衝突。（記者陳恩惠翻攝）

    復興航空工會上午突襲興航臨時股東會，爆發一波波衝突。（記者陳恩惠翻攝）

  • 復興航空工會上午率員前往臨時股東會抗議。（記者陳恩惠翻攝）

    復興航空工會上午率員前往臨時股東會抗議。（記者陳恩惠翻攝）

  • 興航工會的姚姓男子試圖由住宿大樓1樓進入經國樓，強力拉扯已上鎖之鋁門，造成手把斷裂。（記者陳恩惠翻攝）

    興航工會的姚姓男子試圖由住宿大樓1樓進入經國樓，強力拉扯已上鎖之鋁門，造成手把斷裂。（記者陳恩惠翻攝）

  • 復興航空工會上午突襲興航臨時股東會，爆發一波波衝突。（記者陳恩惠翻攝）

    復興航空工會上午突襲興航臨時股東會，爆發一波波衝突。（記者陳恩惠翻攝）

  • 復興航空工會上午率員前往臨時股東會抗議。（記者陳恩惠翻攝）

    復興航空工會上午率員前往臨時股東會抗議。（記者陳恩惠翻攝）

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