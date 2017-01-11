興航臨時股東會爆衝突 男子拉斷門把闖入被捕

復興航空11日召開臨時股東會，興航工會在場外抗議，並手持委託書要求進場，與保全發生推擠衝突。（記者張嘉明攝）

2017-01-11 11:25

〔記者陳恩惠／台北報導〕復興航空勞資爭議遲遲無法落幕，復興航空工會一行50餘人今天上午7點30分突襲臨時股東會，要求林明昇出面解決復興航空勞資爭議，其中姚姓男子拉斷門把企圖闖入，遭士林警分局依毀損罪逮捕送辦。

士林警方表示，復興航空公司今天上午9時至12時，在劍潭活動中心召開臨時股東會，興航企業工會龐姓成員等人，因不滿復興航空惡意倒閉，董事長對他們的訴求置之不理，為要求股東大會協助處理，自清晨7時30分起率群眾約50人前往劍潭青年活動中心抗議。

警方説，上午9時3分許，工會成員姚姓男子試圖由住宿大樓1樓進入經國樓，強力拉扯已上鎖的鋁門，當場造成手把斷裂，由於姚男情緒相當激動，同時，劍潭青年活動中心羅姓總幹事也出面提出毀損告訴，立刻依刑法毀損罪將姚男逮捕偵辦。