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燈光師租華廈種大麻 60株大麻「曝光」

2017-01-11  11:08

〔記者林嘉東／基隆報導〕楊姓燈光師不務正業，租屋栽種大麻，還拿專業舞台「高壓納燈」來替代日照，藉此縮短大麻成長期。海巡署基隆機動查緝隊掌握契機，一舉緝獲60株活體大麻；他落網後無奈稱「1個月心血付之一炬！」

海巡署基隆機動查緝隊副隊長李添源指出，他們3個月前接獲有不法份子在台中市西屯區種植大量大麻，報請新北檢檢察官周懿君指揮偵辦，昨天傍晚搜索台中市西屯區一棟樓中樓，逮捕種植大麻的楊姓燈光師，起獲屋內60株活體大麻與查扣高壓納燈等犯案工具。

38歲楊姓燈光師說，他當燈光師時，認識不少國外知名樂手，抽過他們提供的大麻後覺得很好睡覺，才想種大麻自己吸食。

楊說，他不會種大麻，是上網路論壇與網友討論邊種邊學，花2萬元承租樓中樓栽種。

楊種植大麻結合他燈光師的專業，利用等同於日照的高壓納燈及複金屬燈照，掛在大麻上約1.5公尺距離，日、夜照射大麻，一個月下來已經長到60公分高，效果顯著。

楊稱，他很重視大麻品質，別人花兩個月收成，他不惜成本用高壓納燈照射大麻牟利，大約半年會收成。

李添源指出，除了楊姓燈光師外，還有33歲黃姓音響師也協助楊栽種，訊後將2人依違反毒品危害防制條例移送法辦。

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  • 海巡署基隆機動查緝隊偵破楊姓燈光師租屋栽種活體大麻，緝獲60株活體大麻。（記者林嘉東攝）

    海巡署基隆機動查緝隊偵破楊姓燈光師租屋栽種活體大麻，緝獲60株活體大麻。（記者林嘉東攝）

  • 楊姓燈光師利用專業舞台「高壓納燈」來替代日照，一個月種下來，活體大麻最快長到60公分高。（記者林嘉東攝）

    楊姓燈光師利用專業舞台「高壓納燈」來替代日照，一個月種下來，活體大麻最快長到60公分高。（記者林嘉東攝）

  • 楊姓燈光師不務正業，租屋栽種活體大麻，還拿專業舞台「高壓納燈」來替代日照，藉此縮短大麻成長期。（記者林嘉東攝）

    楊姓燈光師不務正業，租屋栽種活體大麻，還拿專業舞台「高壓納燈」來替代日照，藉此縮短大麻成長期。（記者林嘉東攝）

  • 楊姓燈光師利用省電燈泡栽種大麻幼苗，成株才轉以高壓納燈替代日照。（記者林嘉東攝）

    楊姓燈光師利用省電燈泡栽種大麻幼苗，成株才轉以高壓納燈替代日照。（記者林嘉東攝）

  • 楊姓燈光師花2萬元租屋栽種60株活體大麻，一旦收成估計市價2千萬。（記者林嘉東攝）

    楊姓燈光師花2萬元租屋栽種60株活體大麻，一旦收成估計市價2千萬。（記者林嘉東攝）

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標題：燈光師租華廈種大麻 60株大麻「曝光」


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