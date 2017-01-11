燈光師租華廈種大麻 60株大麻「曝光」
2017-01-11 11:08
〔記者林嘉東／基隆報導〕楊姓燈光師不務正業，租屋栽種大麻，還拿專業舞台「高壓納燈」來替代日照，藉此縮短大麻成長期。海巡署基隆機動查緝隊掌握契機，一舉緝獲60株活體大麻；他落網後無奈稱「1個月心血付之一炬！」
海巡署基隆機動查緝隊副隊長李添源指出，他們3個月前接獲有不法份子在台中市西屯區種植大量大麻，報請新北檢檢察官周懿君指揮偵辦，昨天傍晚搜索台中市西屯區一棟樓中樓，逮捕種植大麻的楊姓燈光師，起獲屋內60株活體大麻與查扣高壓納燈等犯案工具。
38歲楊姓燈光師說，他當燈光師時，認識不少國外知名樂手，抽過他們提供的大麻後覺得很好睡覺，才想種大麻自己吸食。
楊說，他不會種大麻，是上網路論壇與網友討論邊種邊學，花2萬元承租樓中樓栽種。
楊種植大麻結合他燈光師的專業，利用等同於日照的高壓納燈及複金屬燈照，掛在大麻上約1.5公尺距離，日、夜照射大麻，一個月下來已經長到60公分高，效果顯著。
楊稱，他很重視大麻品質，別人花兩個月收成，他不惜成本用高壓納燈照射大麻牟利，大約半年會收成。
李添源指出，除了楊姓燈光師外，還有33歲黃姓音響師也協助楊栽種，訊後將2人依違反毒品危害防制條例移送法辦。
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