法務部港都3署名車動產聯合拍賣 1/12登場
2017-01-11 10:58
〔記者黃建華／高雄報導〕為落實刑法沒收新制，徹底剝奪犯罪不法利得，高雄、橋頭地檢署特聯合法務部行政執行署高雄分署於1月12日上午9時起，在高雄市前金區河東路188號高雄地檢署前廣場，舉辦106年度首次扣案動產聯合拍賣會。
本次將公開拍賣雄檢、橋檢檢察官在刑事案件偵查中查扣之TOYOTA、LEXUS、BMW、BENZ等9台汽車，行政執行署高雄分署於行政執行中查封之TOYOTA、LEXUS、中華及KIA等自用小客（貨）車共5台、MV阿古斯塔重型機車1部、義大利進口高級瓷器、名牌太陽眼鏡、肉乾等，並於12日上午9時起，開放民眾觀覽及受理拍賣登記，於10時30分起，正式競價拍賣。
有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的喔！
而為方便民眾觀覽拍賣物，高雄地檢署、橋頭地檢署及行政執行署高雄分署均已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於各機關官網，另臉書「雄好康拍賣小棧」亦可線上賞車，歡迎民眾事先查詢閱覽。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 金鏟祝好孕 市府首發2017份
- 薛哲手指骨折 辭退經典賽
- 帶頭追打黃之鋒 四海幫堂主收押
- 台灣最貴咖啡！他一杯賣1250元
- 葡萄王案外案 葡眾購地疑有弊
- 《小檔案》落羽松葉紅 絕美冬景
- 客家圓樓流標3次 苗縣府改標租求生
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- HBL》「雙山」開門喜 對手招架無力
- NBA》表弟親口認證：帕丘利亞比我還棒
- 遼寧艦北返 清泉崗基地：例行訓練戰機未升空
- 藝人積欠一屁股債 努力賺錢討生活
- 復興航空又傳擺爛？ 週刊爆：拖欠1800萬勞退金
- 尼加拉瓜總統就職 蔡英文坐奧蒂嘉妻旁
- 台灣燈會節目出爐 時尚秀拚歌舞秀
- 奧蒂嘉就職典禮 蔡英文坐總統伉儷旁邊
- 美制裁５俄人 普廷心腹在列
- 〈婆媳過招〉明知故問 聽了真刺耳
- 國民黨批蔡政府老做「脫褲子放屁」的政策
- 小英出訪 收到台商這禮物好樂！
- 職棒球星不倫對象被甩逼墮胎 下海拍AV
- 馬路成天堂路 每年400青年斷魂
- 今明天氣回溫 週五「連6天」冷氣團報到！
- 台鐵前處長收賄 被彈劾退休金照領
- 自由廣場》談某校長
- 戴資穎見面會 週六相約台北台中
- 台啤于煥亞 首獲單週MVP
- 雪季硬衝合歡山 小心失溫
- 網內又互打？葉匡時批洪秀柱「把國民黨送到太平間」
- 海倫清桃被爆私下約金主 搶第一女主角
- 賴銘偉初體驗 鳥卦洩天機
- 《徵文啟示》百工心願
- 竹北外環道通了 民憂髮夾彎釀禍
- 行車時間增7倍 春節國五恐塞癱
- 〈旅遊的滋味〉比薩斜塔初體驗
- 吉見看殷仔 變壯又變強
- 〈全球觀測站〉跨性別教育 從小就開始
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：法務部港都3署名車動產聯合拍賣 1/12登場
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分