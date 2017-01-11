法務部港都3署名車動產聯合拍賣 1/12登場

2017-01-11 10:58

〔記者黃建華／高雄報導〕為落實刑法沒收新制，徹底剝奪犯罪不法利得，高雄、橋頭地檢署特聯合法務部行政執行署高雄分署於1月12日上午9時起，在高雄市前金區河東路188號高雄地檢署前廣場，舉辦106年度首次扣案動產聯合拍賣會。

本次將公開拍賣雄檢、橋檢檢察官在刑事案件偵查中查扣之TOYOTA、LEXUS、BMW、BENZ等9台汽車，行政執行署高雄分署於行政執行中查封之TOYOTA、LEXUS、中華及KIA等自用小客（貨）車共5台、MV阿古斯塔重型機車1部、義大利進口高級瓷器、名牌太陽眼鏡、肉乾等，並於12日上午9時起，開放民眾觀覽及受理拍賣登記，於10時30分起，正式競價拍賣。

有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的喔！

而為方便民眾觀覽拍賣物，高雄地檢署、橋頭地檢署及行政執行署高雄分署均已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於各機關官網，另臉書「雄好康拍賣小棧」亦可線上賞車，歡迎民眾事先查詢閱覽。