北歐風味餐廳歇業變賭場 警深夜衝入逮10人
2017-01-11 10:55
〔記者鄭景議／台北報導〕北市松山分局接獲檢舉，一家在延吉街上已歇業的「阿斯嘉」北歐風味餐廳竟化身賭場，經過6天的佈線、探訪，於昨（10）日深夜11時許持搜索票衝入查緝，當場查獲賭資現金2萬6000元、籌碼2箱1000枚（可兌換現金100萬元），以及撲克牌3副、帳冊1張等證物，並將現場3名工作人員以及7名賭客帶回，全案依刑法賭博罪移送台北地檢署偵辦。
據了解，主嫌為一名30歲的林姓犯嫌，警方到場時林嫌不在賭場，事後才通知他到警局作筆錄，該賭場為避人耳目，用已歇業的知名北歐風味料理餐廳「阿斯嘉」做偽裝，隱藏於大樓內，以此躲避查緝，卻依然難逃警察法眼。
「阿斯嘉」以北歐神話作噱頭，雷神索爾電影海報、北歐諸神用的兵器都是餐廳裝飾，店內菜單也以北歐神話中的地名「阿斯嘉」、「尼福爾海姆」、「亞爾夫海姆」作餐廳的主題料理名，還曾上過電視台美食節目，於網路上也有不少食記，如今卻於歇業後化為賭場，令人訝異。
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