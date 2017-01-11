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電信行竄白煙 員工竟阻擋消防弟兄

2017-01-11  10:51

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重區三和夜市旁的某間電信公司服務站昨天傍晚5時許竄出白煙，路過民眾見狀連忙報案，警消到場後研判應為服務站後方起火，但店內卻未有人員疏散，仍繼續為顧客服務。

新北市消防局表示，當時三重分隊向店內員工示意要進入查看，卻以「我們並未報案」、「後方有很多顧客個資」希望不要有太多消防人員進入，雙方溝通後，店員才同意消防人員查看災情。

三重分隊表示，勘查現場後發現起火點是後方倉庫廁所，並在垃圾筒內找到未完全熄滅的煙蒂，立即架設工具協助店家排煙。

店內員工向消防人員表示，發現起火的當下有立即提水滅火，不知為何還有白煙竄出，影響到附近居民。

新北市政府消防局第三救災救護大隊大隊長程昌興表示，近來民眾防火觀念提升，遇災害跡象產生如濃煙、異味都會主動撥打119通報消防單位，但有時場所關係人婉拒同仁進入查看；呼籲民眾能體諒且主動配合消防單位專業判斷，以確定無危險之虞。

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  • 消防人員與電信行溝通後進店查看，發現是未完全熄滅的煙蒂導致垃圾桶起火燃燒。（記者王宣晴翻攝）

    消防人員與電信行溝通後進店查看，發現是未完全熄滅的煙蒂導致垃圾桶起火燃燒。（記者王宣晴翻攝）

  • 消防人員與電信行溝通後進店查看，發現是未完全熄滅的煙蒂導致垃圾桶起火燃燒。（記者王宣晴翻攝）

    消防人員與電信行溝通後進店查看，發現是未完全熄滅的煙蒂導致垃圾桶起火燃燒。（記者王宣晴翻攝）

  • 消防人員與電信行溝通後進店查看，發現是未完全熄滅的煙蒂導致垃圾桶起火燃燒。（記者王宣晴翻攝）

    消防人員與電信行溝通後進店查看，發現是未完全熄滅的煙蒂導致垃圾桶起火燃燒。（記者王宣晴翻攝）

  • 消防人員與電信行溝通後進店查看，發現是未完全熄滅的煙蒂導致垃圾桶起火燃燒。（記者王宣晴翻攝）

    消防人員與電信行溝通後進店查看，發現是未完全熄滅的煙蒂導致垃圾桶起火燃燒。（記者王宣晴翻攝）

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相關關鍵字： 冒煙 消防員 煙蒂 白煙 起火
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