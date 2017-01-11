恩將仇報罵救援警察 醉男判刑5月
2017-01-11 10:46
〔記者黃建華／高雄報導〕吳姓男子去年酒醉路倒頭部受傷，民眾報案，警方將他送往五甲杏和醫院就醫，不料，吳男在急診室內隨身物品掉落，竟遷怒陳姓警員，出言辱罵：「龜兒子」、「婊子」、「雜種」等語，高雄地院今依侮辱公務員罪，判他有期徒刑5月，如易科罰金，需繳15萬元。民事部分判吳須賠3萬5千元。
判決指出，吳姓男子去年3月8日22時許，因酒後頭部受傷而倒臥路旁，警方獲報後，指派鳳山分局五甲派出所警員陳奕為、魏仲康到場，該二警員見吳男頭部血流不止，遂聯絡救護車將其送至杏和醫院救護，並隨同前往杏和醫院確認身分及傷勢。
沒想到，吳男在急診室內，因隨身物品掉落在地而心生憤怒，對警員陳奕為，辱罵「幹你娘」、「臭機掰」、「假流氓」、「龜兒子」、「婊子」、「雜種」等不雅言詞，足以貶損警員陳奕為之名譽及社會評價。
陳員不甘無故被辱提告，高雄地院今將吳男依侮辱公務員罪判刑5月，如易科罰金，以一千元折算一日。
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