判決書動輒百頁 律師公會︰應讓國中畢業生看得懂

2017-01-11 10:23

〔記者項程鎮／台北報導〕律師公會全國聯合會理事長蔡鴻杰上午質疑法院判決書不易看懂，應讓國中畢業生看得懂，但現狀卻是連大學畢業生都看不懂，人民看不懂判決書，不會怪罪自己，只會怪罪法院，這也是影響司法公信力的原因之一。

蔡鴻杰表示，判決書也不應長篇累牘，動輒50頁甚至100頁，拷貝一大堆網路文獻以增加篇幅，這是「考驗人民的恆心和毅力」，「人民通不過考驗、看不懂判決」，「就會怪罪法院」。

此外，蔡鴻杰認為司法院不宜直接調查律師信賴度，應讓有公信力的第三人團體調查，他還呼籲總統應讓律師在改革的路上也有一席之地，他在司法節學術研討會致詞時表示上述意見。