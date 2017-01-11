姦殺前女友、勒斃其母 軍人三度被判死刑

2017-01-11 10:09

〔記者楊國文／台北報導〕19歲黃姓軍人不滿前女友美美（化名）追討20萬債務和被兵變，竟蒙面潛入她家，先勒斃她媽媽，再埋伏等她回家，逼她打分手炮後，將她勒到噴鼻血到死才住手，一、二審均依強制性交殺人等罪判他死刑，高等法院更一審認定黃男泯滅天良，視人命如草芥，且依鑑定認為他有再犯可能，今仍判他死刑、褫奪公權終身。

現已22歲的黃男在押中，因放棄到庭聆判，今未被提訊出庭，無法獲知他對判決看法。案發後在殯儀館現場，美美的父親王父想到目睹妻女雙雙陳屍在家中，難過到跪地痛苦，怒斥「（黃男）死100次都不夠」，另更一審期間，王父曾帶著愛女遺照出庭，泣訴3年多來內心煎熬，痛批「政府一直拖，什麼政府？」「希望早日聽到黃男被判死刑，以慰妻女在天之靈」。

判決指出，黃男1歲喪父，由母親撫養長大，與美美交往兩年，102年間，因美美考上某夜間部大學就讀，黃落榜準備當兵，期間沒有工作，2人最後分手，但黃仍常接送她；102年9月，19歲的黃男入伍，美美發現黃男領走她辛苦打工所存的20萬元，經協調，美美母親同意賠9萬元，美美續向黃男追討11萬元。

黃男未反省擅自取走美美的存款，反而抱怨她在當兵前竟和他分手，又斤斤計較追討欠款，在兵變加上被追債的雙重打擊下，102年9月中旬潛入美美家計劃殺害她，犯案時因卻步作罷。

幾天後的10月1日下午4時，黃男持先前幫美美搬家時所保留的鑰匙，戴頭套潛入她新北市的家，被她媽媽發現，他自認對方瞧不起他出身單親家庭，阻撓女兒與他交往，狠心以預備的童軍繩從正面絞殺美美母親。

黃男殺人後居然還躲在廚房，埋伏1小時後，下午5時20分美美返家，遭蒙面的黃男制伏，綑綁雙手，還蓋住她的臉，押她進房間，但美美認出他的身分，黃男乾脆脫下面罩性侵她，再用繩子從背後勒到她噴鼻血至死，事後還盜走一萬元。傍晚六點多，美美父親回家，發現鐵門遭反鎖無法進入，驚覺有異遂報警，黃男逃到頂樓躲藏仍被捕。

案發後家屬悲痛至極，請求判處黃極刑才能睡得著，並求償2000多萬元。

審理時，黃男瞎掰美美發現蒙面者是他後，卸下心防主動獻身，法官痛斥胡扯，他還作勢想向家屬懺悔，欲抄佛經「迴向」給死者，但被家屬以「未真心悔改」為由拒絕。