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每年2.5萬人逃亡通緝 邱太三籲快修法補漏洞

司法節學術研討會，法務部長邱太三提「保全羈押制度」補漏。（記者劉信德攝）

2017-01-11  10:15

〔記者項程鎮／台北報導〕法務部長邱太三上午在司法節學術研討會指出，每年有50萬件的被告終結的案件，大概有近3.6%，即1萬8千人到2萬人因通緝終結，另在法院的判決確定案件中，每年有13.8%，即將近2萬5千人，由法院地檢署的執行科通緝終結，這樣的結果嚴重打擊司法威信，應設法解決。

邱太三認為，這些逃亡的通緝犯衍生出更多社會不安，可能騷擾被害人和造成政府困擾，甚至發生逃亡走路四處勒索、敲詐等情形，都是引發司法為德不卒，無法讓人民對公平正義所能滿意的情形。

邱太三指出，法務部提出羈押防逃的「保全羈押制度」，希望參考先進國家的刑事訴訟制度，以修改我國刑訴制度，才能保障訴訟程序順利進行，讓判決結果可以有效執行，讓正義得以貫徹。

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