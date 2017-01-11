拉倒孫文銅像判拘 蔡丁貴今天報到發監

蔡丁貴今天將向北檢執行科報到，警方到場維持秩序。（記者錢利忠攝）

2017-01-11 10:03

〔記者錢利忠／台北報導〕自由台灣黨主席蔡丁貴被控拉倒台南市湯德章紀念公園的孫文銅像，經法院判處拘役40天確定，前天他率支持者從湯德章公園遊行至台南市政府抗議，訴求拆除威權銅像；今天上午11點，他將向台北地檢署報到發監，警方已派大批警力，維持現場秩序。

103年2月22日下午1點多，蔡丁貴透過臉書號召支持者到湯德章紀念公園，以繩索將園內孫文銅像拉倒，蔡及8名支持者被法院依毀損罪，各判拘役20天至40天，蔡被認定是主事者，判拘役40天，不得緩刑，其餘人可緩刑。

蔡丁貴指出，他先前因核四衝撞案，被判拘役30天，推倒孫文銅像又被判拘役40天，兩案合併應執行55天，之前他已執行30天，剩下25天，將於今日到北檢報到執行。

針對蔡丁貴呼籲將湯德章受難日正名為「湯德章紀念日」；台南市政府指出，在蔡丁貴教授的作為前，市府已在做轉型正義，往後也會繼續努力推動；前年台南市政府讓政治圖騰離開校園，將全市國中、小學的蔣中正銅像移置，並保存湯德章故居，列為名人故居，訂定3月13日為「正義與勇氣紀念日」，任何紀念日的意義在於了解歷史，學習其精神，市府尊重各界不同聲音。