最美的風景！20人不放手 合力抬車救出傷者

眾人合力抬起車輛，試圖將卡壓在車底下的民眾救出。（翻攝自臉書社團「台南諸事會社」）

2017-01-11 09:30

〔記者林孟婷／台南報導〕熱心合力救人！台南市中華路與中正南路路口昨日發生一起車禍意外，有民眾遭卡壓在一輛自小客車底下，一旁民眾看到後立刻前往救人，約有二十人合力抬起自小客車將人救出，網友直說「台灣最美的風景是人」。

有網友將搶救畫面放到臉書社團「台南諸事會社」，合力搶救受傷民眾的畫面一PO出立刻獲得網友稱讚，當時一位民眾已經被卡壓在車輛底下情況危急。

當時經過的民眾看到情況不對紛紛圍上，為了救出被壓在地下的民眾，近二十位民眾合力抬起自小客車，「一、二、三！」熱心民眾用盡全力將自小客車抬起，「不要放阿！先都不要放」，等將受傷民眾拖離車底下後，眾人才將車輛放下。

網友稱讚「台南是個處處有人情味的地方」、「超溫暖又感動的畫面」，但也有網友表示最好不要貿然移動傷患怕會造成二度傷害，可以等專業救護人員前往進行專業處理。

相關影音