人倫悲劇！彰化老夫妻燒炭 1死1傷
彰化市昨晚驚傳一起夫妻在自家一樓客廳疑似燒炭自殺案，釀成夫死妻傷的不幸。（記者湯世名攝）
〔記者湯世名／彰化報導〕人倫悲劇！彰化市63歲高姓老翁與60歲吳妻，昨天深夜被下班返家的女兒發現躺在客廳並陷入昏迷，一旁還有燒過的炭火，趕緊向消防單位報案，經送醫搶救，高翁急救無效，吳婦則救回一命，警方發現客廳一封遺書，內容約略為高男因行動不便與中風，久病厭世，夫妻2人為了怕拖累子女，因此走上絕路。警方已報請檢察官相驗以釐清死因，並待吳婦清醒後製作筆錄。
彰化縣消防局、警方昨晚近10時接獲這起在彰化市永芳路的疑似燒炭自殺案，趕往現場，發現一樓大門被反鎖，從玻璃窗往客廳望去，赫然發現高姓老翁躺在客廳的摺疊床上，其妻吳姓婦人則坐在椅子上，2人都無意識，地上還擺放一盆裝有炭火的臉盆，趕緊破門搶救，將2人送醫急救，高翁仍因吸入過多的一氧化碳急救無效，不過吳婦救回一命，經漏夜觀察，生命跡象於今天恢復穩定。
彰化警分局莿桐派出所員警現場清查，在客廳發現一封遺書，以及疑高翁平日服用的藥物，遺書正、反面都有這對夫妻的筆跡及簽名，內容約略為感謝子女的照顧，但因為高男行動不便、加上中風，久病厭世，為了怕拖累子女，只能以這種方式結束生命。這起不幸案件發生在農曆春節前夕，令處理的員警、消防人員不勝唏噓。
警方初步調查，高翁之前曾因車禍導致行動不便，後來又中風，長期臥病在床，生活起居都靠妻子打理，可能因此想不開，但實際發生原因仍要進一步釐清，將待吳婦清醒後製作筆錄，警方報請檢察官進行相驗以釐清死因。
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