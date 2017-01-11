礁溪有鋸車狂？原來兇手是…

2017-01-11 07:31

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣礁溪鄉昨發生一起小貨車遭鋸案，受害人將照片PO網，引起網友關注，擔心是不是有鋸車狂出沒，警方經調閱監視器發現，該刮痕非電鋸也非鋸子所為，而是一輛大貨車倒車時，貨架撞擊小客車造成，將請大貨車車主到案。

於礁溪鄉大忠路經營麵包店的楊姓男子，昨日下午準備出門送貨時，發現小貨車後車廂被鋸出傷痕，頓時傻眼，立即向警方報案，也將照片PO網，網友見狀擔心礁溪鄉是否有隨機鋸車狂出現，警方調查時，楊否認有與他人結怨，經漏夜調閱監視器終於揪出兇手。

警方表示，監視器畫面中一台大貨車倒車時沒注意，造成車上貨架刮傷小貨車，將請大貨車車主到案。