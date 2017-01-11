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獨家》救我！ 肉票跳出後車廂 警路檢意外破擄人案

警方攔查楊男等人（記者余衡攝）

2017-01-11  02:14

〔記者余衡／新北報導〕「我們在玩角色扮演！」新北市土城警方昨天深夜在金城路站崗取締酒駕，員警劉晉榮、陳奕勳發現1部藍色機車及1部黑色汽車在路檢點前靠向路邊急停，直覺有異正靠近盤查時，後車廂突然彈開跳出一名男子大喊：「警察先生，救我！」

兩人見男子雙手被上手銬，腿部還被束帶及膠帶綑綁，立刻替男子解開並呼叫支援，大批警力趕抵盤查，汽車駕駛楊男卻要警方「不要緊張，我們只是在玩角色扮演啦！」滿臉驚恐的男子也突然改口詢問警方「可不可以不要為難我朋友？」隨後起出一批刺青工具及兩把短刀。

個別偵訊時，楊男自稱平時擔任刺青師，因為不滿李男積欠10萬元拖了1年多不還，找了兩名陳姓及蕭姓友人前往李男台北市南港住處，對方自願上車談判，他一路開往土城找張姓友人，還在考慮要把李男載到哪邊教訓時，就遇上警方盤查，他原本還想再李男身上刺下「欠錢不還」的字樣，所以才會帶著刺青工具。

李男坦承與楊男有債務糾紛，但他稱是遭人毆打強壓上車，但他又矛盾不願提告傷害，目前楊男等人要求夜間暫停偵訊，警方則依債務糾紛及妨害自由持續偵辦中。

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  • 遭擄走的李男（記者余衡攝）

    遭擄走的李男（記者余衡攝）

  • 李男腿部遭束帶綑綁（記者余衡攝）

    李男腿部遭束帶綑綁（記者余衡攝）

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標題：獨家》救我！ 肉票跳出後車廂 警路檢意外破擄人案


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