獨家》救我！ 肉票跳出後車廂 警路檢意外破擄人案
2017-01-11 02:14
警方攔查楊男等人（記者余衡攝）
〔記者余衡／新北報導〕「我們在玩角色扮演！」新北市土城警方昨天深夜在金城路站崗取締酒駕，員警劉晉榮、陳奕勳發現1部藍色機車及1部黑色汽車在路檢點前靠向路邊急停，直覺有異正靠近盤查時，後車廂突然彈開跳出一名男子大喊：「警察先生，救我！」
兩人見男子雙手被上手銬，腿部還被束帶及膠帶綑綁，立刻替男子解開並呼叫支援，大批警力趕抵盤查，汽車駕駛楊男卻要警方「不要緊張，我們只是在玩角色扮演啦！」滿臉驚恐的男子也突然改口詢問警方「可不可以不要為難我朋友？」隨後起出一批刺青工具及兩把短刀。
個別偵訊時，楊男自稱平時擔任刺青師，因為不滿李男積欠10萬元拖了1年多不還，找了兩名陳姓及蕭姓友人前往李男台北市南港住處，對方自願上車談判，他一路開往土城找張姓友人，還在考慮要把李男載到哪邊教訓時，就遇上警方盤查，他原本還想再李男身上刺下「欠錢不還」的字樣，所以才會帶著刺青工具。
李男坦承與楊男有債務糾紛，但他稱是遭人毆打強壓上車，但他又矛盾不願提告傷害，目前楊男等人要求夜間暫停偵訊，警方則依債務糾紛及妨害自由持續偵辦中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 反年金改革退休女校長 被踢爆稱病年休323天
- 遼寧號今晚沿海峽北返 我國戰機全程待命警戒
- 台北》公宅280億預算 動支設3道關卡
- 諾羅病毒流行期 腹瀉群聚案件驟增
- 證券行情表、證券表格
- 星討裝甲車 中國又扯一中
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 罕見近「全圓彩虹」 登山老手驚豔
- 近9成勞工年後想轉職 自評可加薪4348元
- 海倫清桃狂造假 工作人員爆：以前就拿不出畢業證書
- 蔡英文與馬英九的不同？史明這樣看
- 聯電前執行長 加入中國紫光
- 南區焚化廠爐爆案 一廠商被收押
- 《桃園大廟旁》75歲金城糕餅店15日熄燈 顧客嘆可惜
- 統一快閃立食店 站著吃泡麵
- 故宮壁惹議 港人發起追悼六四活動
- 中國人力成本高漲 聚陽解散揚州廠
- 小鹿身陷凍河無法脫身 3暖男即刻救援
- 不敵高鐵吸客 日統4路線將停駛
- 蔡：定期協助企業組團 考察中美洲
- 《第74屆金球獎》 莉莉甜秀「背」景 史特龍3千金青春無敵
- 雙潭桐花立體壁畫 三義新亮點
- 強國妹子直播嗑青蛙 網友看到頭皮發麻
- 熊老大結婚 瑞佐當伴郎
- 「小班弟」獎不完 靠《曼徹斯特》連奪37個影帝
- 官司纏訟 市府籲撤 遠雄：沒必要
- （影音）許孟哲練球傷腰 笑談不影響房事
- 不可以喜歡就拿走... 星國幽默歌曲討裝甲車
- 自由談》笨蛋，習近平不會開戰啦！
- 捐鞋做公益 兼挺MIT
- 李懿模仿唱跳眉飛色舞 意外釣出鄭秀文說...
- 昆凌裸背貼老公 周董「大小」竟成亮點
- 自由廣場》十八趴挪做長照財源如何？
- 觀望大企業財報 美股早盤幾乎持平
- 台塑四寶去年獲利歷史次高 台塑化最好
- 顧立雄親訪藍委溝通 特別費全刪變對半砍
- 聯發科去年營收創歷史新高
- 中壢人行步道開挖 意外發現鉛管
- 台北》預算表決「藍營大敗」 12.5億二備金過關
- 《驚聲尖叫》本尊 海馬翼管螺
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：獨家》救我！ 肉票跳出後車廂 警路檢意外破擄人案
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分