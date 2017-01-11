追債當街開3槍 1槍竟射破派出所玻璃

2017-01-11 00:52

〔記者余衡／新北報導〕家住新北市板橋區的20歲曲姓男子與22歲歐姓男子有債務糾紛，昨晚7點多歐男前往曲男住處欲談判，但曲男見債主上門拔腿狂奔，歐男見狀緊追在後，還持改造槍枝對曲男連開3槍，其中1槍打中沙崙派出所大門旁邊玻璃，整片玻璃應聲碎裂。

所內警員聽聞槍響衝出查看，群起追捕開槍的歐男，在金門街上將他壓制逮捕，目前正帶回派出所偵訊釐清事發過程及槍枝來源。