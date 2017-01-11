離婚日被燒成火球 兩性專家嘆不值得

2017-01-11 00:10

〔記者吳政峰／基隆報導〕基隆一名男子陳清輝懷疑李姓妻子外遇，兩人原定9日離婚，未料李女9日突然冒出一句「趕快辦一辦，大家都輕鬆」，氣得陳男掏出預藏的汽油，把李女燒成一團火球，自己也想飲農藥自殺，過激之舉，看在兩性專家吳娟瑜眼裡，大嘆不值得。

吳娟瑜表示，女性面對先生外遇，通常以忍耐、顧全家庭為主；男性則因有尊嚴受損之感，而產生強烈的情緒波動，若在風頭上又遭到刺激，易出現傷人之舉。

吳娟瑜認為，想離婚的人應避免口出惡言，觀察配偶舉止，若感受到暴力傾向，絕對不要單獨見面，以防飛蛾撲火，盡量找兩三個朋友陪同，較能控制場面。

「逃避也不是個好辦法」，有些人反而會因為找不到配偶，出現瘋狂舉動，吳娟瑜認為，溝通還是最佳處理方式。

夫妻間如出現裂痕，吳娟瑜建議可先進行婚姻諮商，找出問題癥結點，看看是否能夠修復，若歧異太大，也可請諮商師分析安撫，免於自傷或傷人的最糟下場。