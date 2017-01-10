堵黃之鋒嫌犯陳子俊 另案收押
2017-01-10 23:42
〔記者王定傳／新北報導〕28歲「四海幫海巨堂」堂主陳子俊，之前多次從事暴力犯罪為警方掃蕩到案後仍不知悔改，更在7日香港社運人士黃之鋒來台時，率眾前往桃園機場堵人，警方蒐證後今將他逮捕移送法辦；新北地檢署訊後依傷害等罪嫌，且有反覆實施之虞將陳子俊聲押獲准。
據了解，陳子俊被移送地檢署後，由於親友在外等候，加上同案部分被告獲得交保，在地檢署門口聚集，檢方為免影響戒護安全，請警方前來協助；警方總共派了10多台警用機車前往地檢署協助，在外的親友也逐漸散去。
據悉，新北檢偵辦的犯罪事實只有陳子俊等人，在去年6月間，到北市信義區某餐酒館砸店，及8月間到新北市永和樂華夜市砸攤商，並沒有香港社運人士來台遭堵等犯罪事實，此部份警方將會繼續追查。
陳子俊否認自己是幫派份子，他坦言曾到餐酒館砸東西，但沒有傷人，至於到夜市砸攤雖有傷人，但同夥帶刀、信號彈與他無關。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 反年金改革退休女校長 被踢爆稱病年休323天
- 遼寧號今晚沿海峽北返 我國戰機全程待命警戒
- 莫因翁失足 扼殺創新腳步
- 南鐵地下化邁大步 仁德段發包
- 萊恩也要「變臉」！照樣親民啦
- 自由廣場》我懷疑遼寧號要「被誤射」
- 〈年終掃除go〉6心法 雜物get out
- 春節垃圾清運 彰投除夕不打烊
- 老曼尼還想打 加盟高知鬥犬
- 海倫清桃狂造假 工作人員爆：以前就拿不出畢業證書
- 蔡英文與馬英九的不同？史明這樣看
- 中壢人行步道開挖 意外發現鉛管
- 證實清白3個月後 鄭俊英全面回歸
- 三峽老街廣場重鋪 鑄鐵板成展示區
- 醫拿7成回扣 藥商自爆有利可圖就給
- 罕見近「全圓彩虹」 登山老手驚豔
- 免費職業試探育樂營 報名開跑
- 成棒》范孟傑代打建功 台電延長賽克崇越
- 降低iPhone組裝成本 鴻夏傳在河南設OLED廠
- 青年儲帳職缺多為夜輪班 朱學恆：72億白痴政策
- 停辦2年 宜蘭縣府恢復辦尾牙
- 中研院 重建技轉紅線 新規範預計上半年上路
- 新埔飛龍步道 軍隊級原野樂園
- 奧蒂嘉曾主導與我斷交 蔡訪尼國受矚目
- 《桃園大廟旁》75歲金城糕餅店15日熄燈 顧客嘆可惜
- 台北》公宅280億預算 動支設3道關卡
- 掃黃破郝紀錄 日日春批柯逼娼妓犯法
- 《驚聲尖叫》本尊 海馬翼管螺
- 〈生活OK繃〉中西合璧 包子變漢堡
- 醃漬產品抽驗 1酸菜漂白劑超標42倍
- 「引痰檢驗」測白血球 肺阻塞用藥更準確
- 特別股基金現身 提供投資新選擇
- 觀望大企業財報 美股早盤幾乎持平
- 社論》台灣的理直氣壯
- 以色列總理買新聞 錄音檔外流
- 統一快閃立食店 站著吃泡麵
- 〈愛情隨堂考〉你有長輩緣嗎?
- 阿富汗連2起爆炸釀21死40傷 塔利班認犯案
- 以美食串連旅程─日本青森、秋田、岩手
- 頻被傳婚變 男星怒：等級低就別玩八卦了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：堵黃之鋒嫌犯陳子俊 另案收押
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分