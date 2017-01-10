| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
追債當街開3槍 1槍竟射破派出所玻璃 高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 社會

堵黃之鋒嫌犯陳子俊 另案收押

2017-01-10  23:42

〔記者王定傳／新北報導〕28歲「四海幫海巨堂」堂主陳子俊，之前多次從事暴力犯罪為警方掃蕩到案後仍不知悔改，更在7日香港社運人士黃之鋒來台時，率眾前往桃園機場堵人，警方蒐證後今將他逮捕移送法辦；新北地檢署訊後依傷害等罪嫌，且有反覆實施之虞將陳子俊聲押獲准。

據了解，陳子俊被移送地檢署後，由於親友在外等候，加上同案部分被告獲得交保，在地檢署門口聚集，檢方為免影響戒護安全，請警方前來協助；警方總共派了10多台警用機車前往地檢署協助，在外的親友也逐漸散去。

據悉，新北檢偵辦的犯罪事實只有陳子俊等人，在去年6月間，到北市信義區某餐酒館砸店，及8月間到新北市永和樂華夜市砸攤商，並沒有香港社運人士來台遭堵等犯罪事實，此部份警方將會繼續追查。

陳子俊否認自己是幫派份子，他坦言曾到餐酒館砸東西，但沒有傷人，至於到夜市砸攤雖有傷人，但同夥帶刀、信號彈與他無關。

廣告
  • 主嫌陳子俊。（記者陳薏云攝）

    主嫌陳子俊。（記者陳薏云攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傷害 四海幫 陳子俊 黃之鋒
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：堵黃之鋒嫌犯陳子俊 另案收押


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.